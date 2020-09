Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Dit humør er svingende og ustabilt, og det er ikke det bedste udgangspunkt for at have det godt med omgivelserne. Større opmærksomhed kan give en god dag. .

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Tyren

Du ser mørke skyer trække op omkring din økonomi. Men dine følelser spiller dig et puds, så din dømmekraft ikke er optimal. I morgen ser det bedre ud.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyren

Tvillingen

Du bliver let påvirket af andre, og det kan tømme dig for energi. Men hvis du er bevidst om det, kan du vende det til noget positivt, hvad du har meget brug for nu.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Krebsen

Du går ligesom i en anden verden, og fantasierne tager let overhånd. Stop op og bliv opmærksom på det, og tag fornuften med på råd. Så kommer du godt gennem dagen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisken

Løven

Du lader dig lettere gå på rent følelsesmæssigt. Det behøver dog ikke slå skår i dine venskaber, hvis du vil arbejde med dine følelser, fremfor at lade følelserne bruge dig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Jomfruen

Du virker uklar, så det vil være klogt at udsætte ting, der kræver en klar tankegang. Men det er i orden at flippe lidt ud, hvis du er bevidst om det – og lærer af det.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Vægten

Du har mange interesser, og du fortæller gerne om dem. Men i dag har du svært ved at koncentrere dig. Tag konsekvensen af det og gå dig en lang tur og få frisk luft.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skytten

Skorpionen

Du er på følelsesmæssig konfrontationskurs, og du kan virke ret fraværende. Det er derfor en glimrende anledning til at grave dybt i dit indre, så du kan finde harmonien

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Skytten

Undlad at projicere negative følelser over på din partner. Det er dine følelser, der spiller dig et puds, så fantasierne tager overhånd. Vær helt bevidst om dette.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Stenbukken

Din følelsesmæssige ubalance kan have en afsmittende virkning på omgivelserne. Det kan være resultatet af skiftende kostvaner, for lidt søvn eller for lidt motion.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Vandbæreren

Du føler dig hjemme med mange hobbyer. Men dit ustabile humør i dag gør dig handlingslammet, men hvis du arbejder med dig selv, kan du vende dagen til noget positivt.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Fisken

Det er et must for dig med et harmonisk familieliv, men dine lidt ustabile følelser virker ødelæggende for dette. Derfor bør du vente med at pleje familien til i morgen.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen