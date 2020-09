Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Du er meget følsom og opfanger alt fra omgivelserne. Derfor har du behov for at sætte grænser. Tag nogen tid alene, det vil hjælpe med at bevare balancen i tingene.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisken

Tyren

Du har behov for venner og interessefællesskaber. Da du i dag har det bedst med kun få mennesker omkring dig, bør du vælge at være sammen med nogle få venner.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Tvillingen

Du har gode muligheder for at få nogle aftaler på plads, der måske har været udsat et stykke tid. For du har ordet i din magt, tænker hurtigt og er meget inspirerende.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Krebsen

Du diskuterer gerne dine interesser for filosofi og religion med så mange som muligt. Men du skal ikke gøre det på en sådan måde, så det virker for belærende.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Løven

Du er meget intens i følelsesmæssige anliggender. Det kan give nogle stærke og positive oplevelser samt større selvindsigt psykologisk set, da du kommer ret dybt ned.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Jomfruen

Du ser frem til at være sammen med din partner i aften. Men der er urolige stemninger i luften, så dæmp dine forventninger - alt er ikke, hvad det ser ud til at være.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Vægten

Du har behov for at arbejde samt have kontakt med kollegerne. Men i dag har du det bedst uden for mange omkring dig, så du kan få produktionen roligt fra hånden.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Skorpionen

Dit behov for kreativitet og nogle hobbyer i fritiden er stort. Du befinder dig især godt, når du er midtpunkt for begivenhederne og viser, hvordan tingene skal gøres.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Skytten

Du har lyst til forandring, og du er rastløs. Hvis du bruger din energi til at udtænke noget overraskende sammen med familien, vil der komme noget positivt ud af det.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Stenbukken

Du har behov for afveksling og forandringer. Men det er svært at dække behovet, da også har lyst til at være sammen med vennerne – så du må vælge nogle ganske få ud.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Vandbæreren

Økonomi og materiel sikkerhed betyder meget. Men tænk over, om der ikke er andre værdier i tilværelsen som fx naturen som noget, der klart øger livskvaliteten.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Fisken

Du skal passe på ikke at falde for meget i med omgivelserne, det kan tære på din energi. Vær dig selv, for du er god til at tage initiativet og vise vejen for de andre.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen