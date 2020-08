Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Du er åben og let at begejstre. Det smitter af på kvaliteten af det arbejde, du udfører. Du får det let fra hånden, og det virker også smittende på dem, du omgiver dig med.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen



Tyren

Du har mod på det spændende og udfordrende, så du gør klogt i at udsætte de mere vanebetonede ting. Der skal være plads til inspirerende aktiviteter og spontanitet.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven



Tvillingen

Der er harmoni, hygge og selskabelighed i luften. Du vil mærke det i aften sammen med familien, og det er en god anledning til at komme tættere på dem, du holder af.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen



Krebsen

Det er det aktive og inspirerende, der er i fokus. Da du er meget åben i dag, falder det fint i tråd med dit behov for at udveksle mange informationer med omgivelserne.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne



Løven

Du har måske planlagt at foretage nogle økonomiske investeringer, der kan forbedre din økonomi. Føler du dig ikke helt på toppen, så er det bedst at udskyde dette.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyren

Jomfruen

Anstreng dig ikke for at please andre. Det er langt vigtigere nu at udføre det usædvanlige og spændende. Lyt ikke så meget til andre, men gå hellere dine egne veje.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen



Vægten

Dine følelser spiller dig et puds i dag. Illusioner og fantasier kan let tage overhånd. Er du opmærksom på det og bærer dig fornuftigt ad, så får du en bedre dag ud af det.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisken



Skorpionen

Du har behov for at lave gruppeaktiviteter med vennerne. Men dagen står i forandringens tegn, så du søger fællesskab med særligt udsøgte og spændende venner.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren



Skytten

Du er åben og imødekommende og føler dig ovenpå. Det giver mulighed for at arrangere et godt økonomisk arrangement, som kan blive en succes for dig/dit firma.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken



Stenbukken

Du søger konstant svar på livets mangfoldige spørgsmål. Men i dag har du svært ved at samle tankerne. Tag konsekvensen af det, gå en lang tur og få frisk luft.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten



Vandbæreren

Du kommer følelsesmæssigt dybt ned. Du kan gå psykologisk til værks, og det kan give en større selvindsigt. Samtidig er du rigtig god til at finde andres stærkeste sider.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Fisken

Du er følsom over for din partners forventninger. I dag er dit sanseapparat mere fintmærkende end sædvanligt, og det kan give jer nogle stærke oplevelser sammen.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten