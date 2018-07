Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



VÆDDEREN

Du er i dit es, og du befinder dig i begivenhedernes centrum. Men pas på med at overdrive og at tage tingene for givet. Du skulle nødigt blive alt for skuffet.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vædderen

TYREN

Du har behov for at vende blikket indad for at finde fred og ro til at falde i staver, meditere, drømme og lignende. Lyt til din intuition, den er på toppen..

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

TVILLINGEN

Du er meget opfindsom og nytænkende, og du er levende og inspirerende at være sammen med. Det sætter dine omgivelser stor pris på, og det glæder dig.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

KREBSEN

Det er vigtigt at sætte dig mål og planlægge, hvordan du bedst når dem. Hvis du ikke organiserer det hele godt og grundigt, risikerer du, at du spilder tiden.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Løven

Dagen begynder trægt, men du tænker store tanker sent på dagen. Har du først ferie senere på sommeren, så er det vigtigt at tage på en lille tur i weekenden.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

JOMFRUEN

Du er meget dybsindig og eftertænksom – og samtidig intens og lidenskabelig. Du er drevet af en stærk vilje, så du kan gennemføre næsten alt, hvad du beslutter.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

VÆGTEN

Du er åben, charmerende, social og selskabelig, og dine medmennesker elsker dig for det. Sæt dine relationer øverst på dagsordenen og få endnu større succes.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vægten

SKORPIONEN

Du har mange gøremål, du skal have styr på. Derfor er der ikke meget tid til nydelse. Det gør heller ikke så meget, da du er indstillet på at yde dit bedste.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

SKYTTEN

Du er meget kreativ, levende og har et kæmpe overskud, især om aftenen. Her nyder andre virkelig at være sammen med dig, og selv nyder du det i fulde drag.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

STENBUKKEN

Du er i det indadvendte og følelsesbetonede hjørne, hvor familie, nærhed og omsorg er i fokus. Sørg for at have god tid til nærvær, og vær mest muligt i nuet.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

VANDBÆREREN

Du er levende, opfindsom, hittepåsom og derfor skøn at være sammen med, især om aftenen. Du har behov for udveksling, så få givet alle de vigtige beskeder.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

FISKEN

Værdierne er i centrum, og måske er der et vigtigt køb, du skal have gjort. Tag dig god tid til det hele, så du får det fulde udbytte af det og bliver mere tilfreds.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren