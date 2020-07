Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Vædderen

Din følsomhed bevirker, at du bliver meget berørt af dine omgivelser. For ikke at blive stresset af dette, kan du for eksempel gå en tur i naturen og finde roen.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Fisken

Tyren

Du har lyst til at være spontan og gøre, hvad du har lyst til. Du er nemlig meget opfindsom og idérig, og fællesskab med udsøgte og spændende venner giver ekstra bonus.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Tvillingen

Dit behov for anerkendelse får du opfyldt gennem dine gøremål. Nu har du ordet i din magt, tænker hurtigt og klart, så du nemt kan få en hel del aftaler på plads.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Krebsen

Din opfindsomhed og idérigdom kommer rigtigt til sin ret, når du søger nye veje for at få opfyldt dit vidensbehov. Du søger også filosofiske og religiøse emner nu.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytten

Løven

Regn ikke med, at de økonomiske transaktioner, du indgår i dag, holder, hvad de lover, så det vil være klogt at undersøge tingene til bunds, før du foretager dig noget.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Jomfruen

Der er fokus på parforhold og romantik, men skru ikke forventningerne for højt op, så kan du blive skuffet. Du må finde et naturligt flow, hvor du virkelig mærker dig selv.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

Vægten

Du er inspirerende og underholdende samt hurtig i tanke og handling. Dine følelser og dine mange aktiviteter påvirker gensidigt hinanden – en virkelig harmonisk dag.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Skorpionen

Du har mod på og lyst til usædvanlige og spændende adspredelser. Du gør klogt i at udsætte de vanebetonede ting, så der bliver plads til flere pludselige indfald.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Skytten

Du er i hopla og kan få stor glæde af at tage familien med på en oplevelsestur. Er du i job, så tag fri i dag. Det skal bare være spændende og alt andet end kedeligt.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

Stenbukken

Du føler dig godt tilpas, når der sker noget. Din tilpasningsevne er stor, men opmærksomheden skifter hurtigt fra det ene emne til det andet. Du må fokusere bedre.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Vandbæreren

Det er ikke just stabilitet, der præger dig. Du har lyst til at skeje lidt ud. Du må gå efter princippet om, at forandring fryder, og så slippe de hverdagsagtige gøremål.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Tyren

Fisken

De signaler, du opfanger fra andre, kan være så subjektive, at du ikke kan bruge dem til noget. Det gælder derfor om at være meget bevidst omkring dine egne følelser.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebsen