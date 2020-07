Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Uretfærdighed får dig op i det røde felt, men dit syn på retfærdigheden deles nødvendigvis ikke af andre. Derfor bør du undlade at påtvinge andre din holdning.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Tyren

Du ser lige gennem folk og har en stærk evne til at opfatte ting, der er skjult for andre. Der er dog urolige stemninger i luften, sæt derfor ikke forventningerne for højt.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Tvillingen

Du er meget følsom over for, hvad din partner forventer af dig, og du kan misforstå signalerne. Skru derfor ikke forventningerne for højt op - alt er ikke, som det ser ud til.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

Krebsen

Det bliver en arbejdsmæssig produktiv dag, hvor du arbejder støt og stabilt. Du har det bedst, hvis du kan arbejde i fred og ro uden alt for megen uro omkring dig.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Løven

Spændende hobbyer giver dig balance mellem job og fritid, og du er især optaget af en hobby, hvor du bruger de maskuline kvaliteter, som sætter dit humør i vejret.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Jomfruen

Der er uro på hjemmefronten, du har en fornemmelse af, at noget er galt uden at kunne sætte fingeren på det. Det er dine egne forventninger, du må se at få afstemt.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Vægten

Der skal ske noget, for du føler dig bedst tilpas fysisk og mentalt, når du er på vej et eller andet sted hen, humøret er højt i dag, for du er aktiv og handlekraftig.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skytten

Skorpionen

Der hviler en vis ro og kontrol over tingene, og du vil sikkert have det bedst uden for mange omkring dig, men hvor tingene går roligt, og du får noget fra hånden.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tyren

Skytten

Du opfanger let signaler fra dine omgivelser, men disse kan være forkerte, fordi du opfatter alt gennem dine følelser. Lær at bruge dine følelser, så de ikke bruger dig.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Stenbukken

Din følsomhed er både din styrke og din svaghed, fordi grænserne mellem dig selv og andre kan være flydende. Du må sørge for at sætte grænser for at bevare balancen.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Fisken

Vandbæreren

Du er social og udadvendt og slapper af og finder tryghed gennem aktiviteter i et interessefællesskab, men du har også godt af at have perioder alene for at lade op.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Løven

Fisken

Dit behov for status gør dig optaget af, hvordan folk ser på dig. Vær først og fremmest dig selv, så du undgår misforståelser. Sær ikke forventningerne for højt op.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken