Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Du befinder dig godt i centrum for andres opmærksomhed, og dit humør smitter. Andre har det derfor godt i din nærhed, og det meste går som en leg for dig nu.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Løven

Tyren

Et meningsfyldt familieliv og et harmonisk hjem betyder alt for dig. Du har stærke følelsesmæssige bånd til hjem og familie. Her slapper du af og samler nye kræfter.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Tvillingen

Din tilpasningsevne er stor, og opmærksomheden kan hurtigt skifte fra det ene emne til det andet. Der kan derfor ske ændringer i dine planer i løbet af dagen.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Krebsen

Dine følelser og dine værdinormer hænger sammen, og da du også har en god forretningssans, så kan det være det rigtige tidspunkt til at foretage nogle gode indkøb.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tyren

Løven

Din naturlige følsomhed gør det let for dig at opfange strømninger fra omgivelserne, men det gør dig også for påvirkelig. Du bliver derfor betragtet som en pleaser nu.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten

Jomfruen

Du har en stor medfølelse med andre og vil gerne tage dig af dem, der er mindre heldigt stillet end du selv. Dog må du hurtigt indse, at du ikke kan redde hele verden.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

Vægten

Du har behov for venner og interessemæssige fællesskaber – og du har heldet med dig nu. Det ser ud til, at du lige nu kan få det nøjagtigt, som du gerne vil have det.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Skorpionen

Du og arbejder støt på at nå de mål, du sætter dig, og da du har den fornødne tålmodighed, lykkes det for dig. Status betyder meget, og det opnår du gennem jobbet.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Skytten

Du er intuitivt draget mod åndelige emner som kunst og religion, som du har stor forståelse for. Din trang til at udvide din horisont vil give dig en meget stor oplevelse.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Stenbukken

Følelsesmæssige understrømme har en stærk virkning på dig, og det bevirker bl.a., at du opfanger alt, hvad der ligger af uløste problemer dybt nede i din bevidsthed.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Vandbæreren

Du har behov for at være involveret med partnere eller nære venner for at føle dig godt tilpas. Det er gennem parforhold, du finder tryghed og et dybere tilhørsforhold.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vægten

Fisken

Arbejde og følelser påvirker gensidigt hinanden. Du opfanger let andres behov og passer godt ind i et arbejde, hvor du kan støtte og være en hjælp for dine kolleger.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Jomfruen