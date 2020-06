Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Du begejstres lettere end sædvanligt, og du vil sikkert være åben og imødekommende over for dem, du møder. Der er lagt op til en harmonisk dag for jer alle.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vægten

Tyren

Du ved, hvad du vil, og du kan få det med dine omgivelser, som du vil have det, så er der nogen eller noget, du har planer med, så hold dig endelig ikke tilbage.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Tvillingen

Du er modtagelig over for påvirkninger fra omgivelserne, men der er risiko for, du misforstår signalerne. Vent derfor til senere, så vil tingene se helt anderledes ud.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

Krebsen

Du mærker tydeligt psykiske vibrationer fra dine omgivelser. Sanseapparatet er meget fintmærkende, og det kan indebære, at du kan virke lidt mystisk på andre.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Løven

Blodet ruller rask i årerne, der skal ske noget, men det vil være klogt at holde øjnene skarpt rettet mod målet - ellers kan der meget let blive tale om spildte kræfter.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Jomfruen

Alt, der har med kommunikation og ny viden, er i søgelyset, så hvad enten du selv er formidler af viden til andre, eller du er den, der suger til dig, kan det blive lærerigt.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skytten

Vægten

Det kan blive en dag, hvor du stifter bekendtskab med meget stærke, dybe og intense følelser i forholdet til andre mennesker, og du har netop brug for stærke indtryk nu.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skorpionen

Der sker en næsten umærkelig, men afbalanceret form for forvandling i den måde, du bruger dig selv og din energi og vilje på, og det giver et godt og frugtbart resultat.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Skytten

Du har heldet med dig i de ting, du foretager dig- Det skyldes, at du er mere åben og spontan i forholdet til andre. Derfor vil du stige et par grader på popularitetsbarometeret.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Løven

Stenbukken

Dit liv er præget af stabilitet, og det gælder både i anliggender af følelsesmæssig karakter som i forbindelse med arbejde og fritid. Du er meget svær at bringe ud af balance.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tyren

Vandbæreren

Du er inde i en periode med fornyelse. Din personlige frihed bliver større, og du får et friere forhold til dem, du omgås. Det virker særdeles gunstigt ind på familielivet.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Fisken

Du når de mål, du sætter dig, og tiden er inde til at stille nogle seriøse krav. Det gælder fx når det drejer sig om at få aftaler indgået og klaret alle de praktiske gøremål.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren