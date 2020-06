Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Du føler dig underligt fraværende og ser ikke helt klart. Det vil derfor være en god idé at bruge din energi på aktiviteter, der har et idealistisk og opofrende sigte.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisken

TYREN

Du får pludselig en idé om, at dit fællesskab hænger sammen på en anden måde, end du havde forestillet dig. Pas på, det kan være din følelser, der spiller dig et puds.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

TVILLINGEN

Alt, hvad der vedrører fællesskab og samarbejde stabiliseres og går støt fremad. Du ved, hvad du vil, og du når de mål, du sætter dig. Hold dig derfor ikke tilbage.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

KREBSEN

Du har en tendens til at forveksle fantasi med virkelighed og omvendt. Det kan blive fascinerende, for du vil være modtagelig for stemninger og psykiske vibrationer.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

LØVEN

Du vil være mere bevidst om din psykiske og følelsesmæssige tilstand end sædvanligt. Det er således en god dag til at få klarhed over spørgsmål af psykologisk art.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

JOMFRUEN

Idéerne er mange og inspirationen høj. Omsæt dette til en festlig og fornøjelig dag sammen med din partner, hvor du sørger for overraskelser i den helt store stil.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

VÆGTEN

Alt, hvad der vedrører fællesskab og samarbejde stabiliseres og går fremad i den rigtige retning. Tiden er faktisk inde til at stille seriøse krav og have forventninger.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

SKORPIONEN

Du lader op i denne tid. Din regenerationsevne går i vejret sammen med energi og overskud. Du overvejer samtidig en ændring i den måde, du anvender din fritid på.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

SKYTTEN

Du har fokus rettet mod hjemmet, hvor du har dårlig samvittighed over uindfriede løfter om forbedringer og omlægninger - men nu skal der virkelig til at ske noget.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

STENBUKKEN

Du går med nogle planer om gå i gang med nogle studier, der udvider din horisont. Du føler, du er gået lidt i stå og har svært ved at få den ekspansion i gang, du ønsker.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

VANDBÆREREN

Du har nu muligheden for fremgang og stabilitet på de områder i din tilværelse, der virkelig er væsentlige for dig. Det gælder ikke mindst på det økonomiske område.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyren

FISKEN

Du kommer let til at brænde dit lys i begge ender. Temperamentet løber af med dig, og det kan føre til, du uoverlagt kaster dig ud i aktiviteter, der bliver for meget.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen