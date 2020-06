Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Der er risiko for, du brænder dit lys i begge ender. Temperamentet løber let af med dig, og det kan medføre, du kaster dig ud i aktiviteter, der bliver for meget.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Tyren

Du har en indre uro og rastløshed, men det går over, når du begynder at foretage dig de ændringer, som du ved skal til - det være sig i parforholdet eller på jobbet.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Tvillingen

Til trods for, at fællesskab og samvær er befordret, er der fare for, du kan blive skuffet i forhold til andre. Det kan dog også skyldes, du er skuffet over dig selv.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

Krebsen

Al kommunikation er i søgelyset, og hvad enten du selv er formidleren af viden, eller du er den, der suger til dig, så kan det blive både inspirerende og lærerigt.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Løven

Kærlighed, fællesskab og samarbejde er befordrende, så der er lagt op til en harmonisk og fredfyldt dag, og det gælder såvel sammen med kollegerne som med familien.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vægten

Jomfruen

Du er højinspireret i øjeblikket, du tænker hurtigt og kan kapere det mest utrolige, så nye idéer og planer kan realiseres. Hændelser kan ske meget pludseligt.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Vægten

Det er en charmerende tid, du befinder dig i. Du opnår nemt goodwill, hvor du kommer frem, så positivt samvær er i højsædet. Økonomiske anliggender er også befordret.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

Skorpionen

Du er meget modtagelig over for alt, du møder på din vej. Det er de psykiske antenner, der er forstærket, og du kan virke fjern, og du vurderer næppe tingene logisk.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Fisken

Skytten

Der er god udvikling vedrørende planer og mål, du har arbejdet med et stykke tid på det. Du skal nok komme til at se et ret godt resultat af dine anstrengelser.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Stenbukken

Du har godt greb om tilværelse og målsætning, selv om der sker forandringer. Det går dog ret glat, og din indsats medfører respekt – din indflydelse stiger støt.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Vandbæreren

Du er træt af vaner og rutiner, så du kan sikkert finde på at gøre oprør i vennekredsen, hvilket godt kan chokere omgivelserne, eller i det mindste overraske dem.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytten

Fisken

Det er muligt, du føler dig usikker, og hvis du kan mærke, at det tager overhånd, så tag endelig ingen vigtige beslutninger lige nu. Det vil simpelthen blive for bøvlet.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne