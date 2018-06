Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

VÆDDEREN

Selv om du møder modstand og begrænsninger på din vej, har du den fornødne tålmodighed og vedholdenhed til at overvinde næsten alle forhindringer.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

TYREN

Du er filosofisk anlagt og giver gerne din mening til kende inden for de emner, som interesserer dig mest. En humoristisk synsvinkel fremmer dine synspunkter.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

TVILLINGEN

Du er ikke til smalltalk eller anden overfladisk adfærd. Tværtimod er du intens og kompromisløs i alt, hvad du siger og gør. Giv også plads til at tvivle.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

KREBSEN

Tjek gerne alle dine aftaler med din partner og/eller din samarbejdspartner, så I undgår at være ude af sync og dermed at handle forskudt i forhold til hinanden.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten

LØVEN

For at bevare din vitalitet er det vigtigt, at du har nogle sunde arbejdsrutiner og vaner. Et skema eller en kalender kan hjælpe med at give et større overblik.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

JOMFRUEN

Du har behov for at slå dig løs og vise lidt mere af dig selv, hvilket vil inspirere andre til at gøre det samme. Her ville det være godt, hvis du arrangerer en fest.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Løven

VÆGTEN

Opmærksomheden er rettet mod din bolig, som måske trænger til en lille ommøblering. Ellers kan en større oprydning også give oplevelsen af et helt nyt hjem.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

SKORPIONEN

Du har behov for at slippe lidt af kontrollen og bevæge dig mere rundt blandt andre mennesker. Du møder mange mennesker, der kan udvide din horisont.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tvillingen

SKYTTEN

Din sans for værdier kan hjælpe dig med at gøre et godt køb eller en god investering i kunst og kultur. Tag eventuelt på auktion eller loppemarked.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

STENBUKKEN

Du har behov for, at der skal ske noget. Tag derfor selv initiativet og start dit eget personlige projekt. Gør brug af dine egne kompetencer og læg en plan.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

VANDBÆREREN

Du er meget modtagelig for de stemninger og følelser, som du møder i dine omgivelser. Kunsten er at skelne mellem dine egne og andres dybere følelser.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken

FISKEN

Du har mange nye ideer og forslag til at løse problemer. Meld dig evt. ind i en interesseorganisation, hvor du kan udveksle dine ideer med andre mennesker.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren