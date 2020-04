Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

VÆDDEREN

Økonomien og værdierne er i fokus på godt og ondt. Du har måske haft nogle ekstra udgifter på det seneste, og du må være både opfindsom og forsigtig på samme tid.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

TYREN

Det gælder om at nyde livet, men gerne på en helt ny og speciel måde, som ikke går i glemmebogen foreløbig. Dagen kalder på nye, originale tanker og oplevelser.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyren

TVILLINGEN

Du har behov for ro og tilbagetrækning. På den måde lader du op og får nye ideer. Din intuition er fantastisk, og du kan være heldig i økonomi og/eller kærlighed.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

KREBSEN

Din hobby er i fokus og må have din opmærksomhed, når dagens pligter er klaret. Du har brug for inspiration gennem gruppeaktiviteter, I går op i med liv og sjæl.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

LØVEN

Du har virkelig mange opgaver, der skal klares, og det kan være umuligt at overkomme alt sammen. Udvælg derfor kun det allervigtigste, så du får mest ud af det.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

JOMFRUEN

Du har brug for at tænke store og meget specielle tanker, allermest om fremtiden. Det er godt for din udvikling, og det er nu, du kan udvide din horisont markant.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

VÆGTEN

Du tænker dybt over livet, og du er både lidenskabelig og udholdende. Derfor kan du gennemføre hvad du vil nu. Men vær ikke for impulsiv på det økonomiske område.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

SKORPIONEN

Du er mere åben og udadvendt end normalt, og det på en helt ny måde, som passer godt til dig. Du overrasker omgivelserne, som lige skal vænne sig til det nye.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

SKYTTEN

Det er en dag med overraskelser og en del gøremål. De fleste er lavpraktiske og ret ensformige, men find en ny måde at komme over dem på, så går det bedre.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

STENBUKKEN

Du besidder et stort overskud, og du er glad, spontan og legesyg – nærmest ikke til at styre. Desuden er du nytænkende og elsker at overraske omgivelserne.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

VANDBÆREREN

Der er fokus på nærheden, omsorgen og hjemmet, men stress ikke for meget, det skal nok gå. Det værste du kan gøre, er at stresse og blive irritabel og utålmodig.

Kærlighed: 5

​Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

FISKEN

Der er fuld gang i kommunikation, formidling og indlæring. Du er meget videbegærlig, og du kan lide at blive udfordret til at se tingene på helt nye måder.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingen