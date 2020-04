Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Du har en ret stærk vilje nu. Du er også en god vejleder, som ønsker at sætte andre mennesker i forbindelse med deres største ressourcer på terapeutisk vis.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Tyren

Din partner er god til at sætte dagsordenen, og det ser ud til at du accepterer denne kendsgerning. Det kan du også gøre, for det giver det bedste resultat for begge.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

Tvillingen

Det er vigtigt at få ordnet nogle praktiske ting i hjemmet fx at få ryddet op og gjort rent. Gør også lidt ekstra for sundhed og helbred – lav sund mad og få frisk luft.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Krebsen

Dit følelsesliv kører på de høje nagler. Pas på ikke at komme helt op i det røde felt ved blot at lade følelserne være en del af en kreativ proces, hvor de ikke styrer alt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv :3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løven

Løven

Du har fokus på familie og nærvær, og det er vigtigt at være aktiv derhjemme. Du er også både omsorgsfuld og empatisk, og det er en virkelig god kombination.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Jomfruen

Du er åben og social, og du kan finde på sjove ting sammen med andre i familien. Dog skal et par rutineopgaver også passes ind i dine mange aktiviteter.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Vægten

Du lader dig motivere af hygge og nærvær. Sæt derfor tempoet ned og tag dig en timeout sammen med din partner – og giv vedkommende størst mulig opmærksomhed.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

Skorpionen

Du har behov for nærvær og intensitet, men gør det ved at gå ind i dig selv. Men lad det ikke udelukke, at du viser følelser over for andre. Det vil blive gengældt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Skytten

Du har behov for at trække dig tilbage og ind i dig selv. Det kræver en del ro, hvilket er livgivende på den stille måde. Lad evt. op ved at gå en lang tur i naturen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Stenbukken

Du får mange ideer og indfald, som godt kan slå over i tankemylder. Det vil hjælpe dig med samvær med andre i din omgangskreds, og det kan sagtens ske på nettet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Vandbæreren

Der er meget, du gerne vil nå, og det skal nok lykkes. Men du bliver mest glad, hvis du tager det hele med en knusende ro. Så får du også ladet batterierne op.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Fisken

Du tænker store tanker nu, og det kan medføre et gennembrud i forhold til, hvad du længe har gået og håbet. Det giver dig en god portion personlig udvikling.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skytten