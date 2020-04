Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

VÆDDEREN

Det bedste du ved, er hjemlig hygge sammen med dine nærmeste. Det gælder nu om at være der for hinanden og få en god snak om, hvordan alle har det inderst inde.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebsen

TYREN

Du kan møde mange mennesker, som du kan kommunikere godt med, men helst over nettet i disse tider. Lyt til, hvad andre siger, og brug det som udgangspunktet.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

TVILLINGEN

Din kvalitetssans fornægter sig ikke, og du ønsker kun den allerbedste kvalitet i alle henseender. Koster det lidt ekstra, betaler du gerne. Du kan evt. godt vente til senere.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

KREBSEN

Du tager gerne initiativer og ser ikke problemer, kun evt. udfordringer. Vis sortseerne at tingene sagtens kan lade sig gøre, hvis man bare spiller kortene rigtigt.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

LØVEN

Din fine intuition fortæller dig, at der er noget, der er forkert, og det skal du lytte til. Gør du det, kan du undgå at begå en stor fejltagelse – og det er jo det bedste.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

JOMFRUEN

Du er kreativ med nye ideer til at forbedre livet for dig selv og andre. Dan eventuelt en gruppe, der er med på dine ideer, og gør det gerne over internettet.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

VÆGTEN

Dine mål er nu ret klare, og du arbejder koncentreret på at nå dem. Er du ikke helt tilfreds, så gå du bare på igen med krum hals, det er er helt tilfredsstillende.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

SKORPIONEN

Du ser tingene på din helt egen måde, og du er helt bevidst om dine holdninger. Det gælder både daglige spørgsmål og hvad angår de livsfilosofiske områder.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

SKYTTEN

Din humor er lidt sort lige nu. Skal du sige noget sjovt om andre, så vær forsigtig, så du ikke kommer til at træde folk over tæerne. Vær mest mulig hensynsfuld.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

STENBUKKEN

I dag er dine beslutninger vigtige. Det kan godt være svært at overholde dem. Men lige så svært det kan være, lige så vigtigt er det, så gør, hvad du kan – og lidt til.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten

VANDBÆREREN

Det kan være lidt svært at hitte rede i tingene i dag. Begynd derfor et sted og gå ud fra dette. Tag tingene lidt på gehør, så får du alligevel det vigtigste gjort.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

FISKEN

Du vil ikke såre nogen, tværtimod. Sig derfor tingene blødt, skånsomt og forsigtigt. Hvis du sørger for at gøre det helhjertet, så får du det bedste ud afdagen.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven