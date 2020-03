Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Du har dine meningers mod og kæmper for at opnå større retfærdighed for de anliggender, som du brænder for. Det er vigtigt, at du ikke er alt for dogmatisk.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Tyren

Du kan forbedre din privatøkonomi ved at være ekstra sparsommelig og eventuelt at foretage nogle justeringer på dine lån. Det er vigtigt at få et overblik.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Tvillingen

Vær opmærksom på at overholde dine aftaler, både privat og evt. på jobbet. Det er i dag, du kan få ordnet din elektroniske korrespondance med din omverden.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vægten

Krebsen

Du føler dig mest tryg ved at være afklaret med dine forhold i dagligdagen. Tingene skal helst være i nogenlunde faste rammer, så lav en skabelon, du kan arbejde efter.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Løven

Du har stor vitalitet og selvtillid. Det kan du bruge til at vise dine omgivelser, at tingene godt kan gøres på en mere legende og sjov måde. Du skal bare være dig selv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Jomfruen

Nu er det tid til at give din familie mere nærvær. Det vil få tryghedsbarometeret til at stige et par grader til glæde for alle. Kør på, det bedste du har lært.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebsen

Vægten

Når du bruger din charme og dine kommunikationsevner optimalt, kan du få nogle udbytterige samtaler, evt. over nettet. Det kan inspirere dig og udvide din horisont.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Skorpionen

Du har behov for at tage det helt roligt og nyde livet på dine helt egne præmisser. Hvis du udfører dine pligter først, kan du fokusere på egenomsorg i fred og ro.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyren

Skytten

Når du gør noget, skal det så at sige komme indefra. Du har nemlig både energien og evnen til at sætte noget i gang, som kan vise sig at komme til at involvere andre.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Stenbukken

Dine projekter lykkes mest optimalt, når de har et uselvisk motiv. Hvis du sørger for at være i ro, kan din intuition fortælle, hvad det er bedst at foretage sig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Fisken

Vandbæreren

Du får mange nye ideer, som du må dele med dine venner eller interessefællesskaber. Det vil uden tvivl senere skabe yderligere inspiration for jer alle.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Fisken

Når du er udholdende og fokuserer målrettet på det, du gerne vil opnå, skal det med tiden nok lykkes for dig at nå alle dine mål. Du må gerne være ret selektiv.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbukken