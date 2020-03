Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Vædderen

Du tænker en del på fremtiden og hvordan den skal gå. Det er også virkelig godt at gøre i denne tid. Det er faktisk det, der giver allermest mening i dit liv.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tyren

Du har fokus på de store tanker og er meget filosofisk anlagt lige nu. Du har udlængsel og har lyst til at rejse, men undlad dette og læs i stedet en god bog om emnet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Tvillingen

Du er lidenskabelig til den store guldmedalje. Pas dog på ikke at presse citronen for meget, da dette kan virke nedbrydende på de ellers gode energier.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Krebsen

Dit parforhold og dine relationer er nu i centrum. Det kan være meget givende for jer alle, så sæt al din energi ind på at være der fuldt og helt for dem.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Løven

Du har mange jern i ilden, men kan måske ikke komme til at bruge din energi, som du gerne ville. Det er bl.a. de mere praktiske opgaver, der skal klares lige for tiden.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Jomfruen

Du er kreativ og har et mega overskud, som gerne skal bruges til at skabe glæde for dig selv og andre. Men det vigtigste er dig selv, så se at komme i gang.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Vægten

Der er brug for at være til stede hjemme og være omsorgsfuld overfor familien. Hvis du ikke opholder dig derhjemme, så skab en hjemlig situation der, hvor du er.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skorpionen

Du er meget kommunikerende nu, og når du først lukker op for sluserne, så bliver der sagt virkelig meget. Sørg for at det ikke bliver for meget af det gode.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Skytten

Økonomien er i fokus nu. Pas derfor på udgifterne og brug ikke alt for mange penge lige nu, da pengene gerne skal række til hele måneden. Det skal nok lykkes.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyren

Stenbukken

Du er følelsesmæssigt meget åben. Dog formår du at holde fornuftens fane højt løftet over de følelsesmæssige svingninger, du oplever mange af for tiden.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Vandbærereren

Du har behov for noget alenetid, så du kan fantasere og meditere - eller være i naturen en stor del af dagen. Det er vigtigt at skabe så meget ro som overhovedet muligt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Fisken

Du er nu til gruppeaktiviteter i forskellige fællesskaber, hvor venner og bekendte er med i dagens aktiviteter. Inviter eventuelt en gruppe hjem til dig i privaten.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren