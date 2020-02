Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Nu har du mulighed for at være dit eget tegn fuldt og helt. Du er modig og åben, og du har en glimrende mulighed for at tage initiativer og sætte gang i noget nyt.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Tyren

Du har brug for at være i din helt egen verden og lade tingene komme til dig, mens du drømmer og lever fantasierne ud. På den måde vil du være inde i et godt flow.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Fisken

Tvillingen

Du har behov for at være optimistisk og sorgløs. Mærk godt efter, så du kan holde fast i det. Ellers kan det let slå over og virke direkte provokerende på andre.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Krebsen

Du bør holde jordforbindelsen nu. I den anledning gælder det også om at være meget ansvarlig, disciplineret, tålmodig og udholdende – så er succesen helt hjemme.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Løven

Du er i fuld vigør - optimistisk og lever i nuet. Brug din indbyggede charme, når du er sammen med andre. Din popularitet bliver styrket til glæde for alle parter.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

Jomfruen

Det er tid til at være ekstra grundig og gå i dybden med tingene. Tillad dig selv at være lidt indadvendt, så du får god mulighed for plads til fordybelse fx ved at meditere.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Vægten

Du har fuldt fokus på dine relationer – er åben og udadvendt med en god portion charme. Husk også at gøre brug af dine diplomatiske evner, så er succesen hjemme.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vægten

Skorpionen

Du har behov for at tage dig tid til de små nuancer. Det vil være godt at tage sig tid til at få ryddet op i dine ting. Dagen er også god til at få gjort hovedrengøring.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Skytten

Nu er chancen der for at være helt i centrum, hvad du nok har savnet lidt på det seneste. Gør brug af din glæde og din humoristiske sans, og tag ikke livet for alvorligt.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:2

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

Stenbukken

Tiden er kommet til at give lidt slip på ambitionerne og arbejdet. Fokuser i stedet på det hjemlige, hyggen med familien og de helt nære relationer i det hele taget.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Vandbæreren

Dagen er virkelig god til kommunikation. Få talt og aftalt med så mange sommuligt og kom på den måde igennem de vigtigste punkter på din langedagsorden.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Fisken

Nu bør du skabe dig en solid jordforbindelse. Brug dagen på at tage den med ro. Det vil være godt at meditere, dyrke yoga, se en film - eller gå en lang tur i naturen.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren