Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Hjemmet og familien er i centrum nu. Hvis du er ude, skal det helst FØLES som i dine hjemlige omgivelser. På den måde sætter du sin egen trivsel på dagsordenen.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Tyren

Du er i det kommunikerende hjørne, og du elsker at hygge dig med kvalitetsbevidste mennesker. Sanseoplevelser med fx mad og nydelse er en bydende nødvendighed.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Tvillingen

Økonomien er på sigtekornet nu, måske fordi du har sprængt budgettet i juleferien. Du må derfor hente budgetoverskridelsen ind på anden vis, og det lykkes.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

Krebsen

Familien er nu i fokus sammen med dit hjem og de nære følelser. Der er 'dømt hule’, så det forslår. Vær tæt sammen og hyg jer så meget, det overhovedet er muligt.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Løven

Du har lyst til at forsvinde fra jordens overflade for at meditere eller lignende. Det er også vigtigt at give dig selv mulighed for at fordybe dig i kunstens verden.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Jomfruen

Gruppeaktivitet sammen med vennerne er virkelig i fokus nu. Overvej at invitere til en spontan komsammen i hyggelige omgivelser hjemme hos dig.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Vægten

Du kan træffe vigtige beslutninger, og du har i sinde at holde fast i dem, selv om det kan tage lang tid at nå i mål. Du har udholdenheden til at gennemføre.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Skorpionen

Du er glad og i godt humør. Du har de store armbevægelser i dig, og du er rundhåndet og optimistisk. Kommer der en lille bølgedal, er du hurtigt oppe igen.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Skytten

Du er viljebetonet og kæmper sammenbidt en brav kamp for at få tingene til at hænge sammen. Men du lykkes fint med det og har endda overskud til andre.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Stenbukken

Du har virkelig behov for at pleje dine relationer. Muligheden er der for at have en god tid sammen, og det bør udnyttes. Det føles som en oase i dagligdagen.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Vandbæreren

Du har mange opgaver at se til, blandt andet sund mad, motion m.v. Arranger om muligt en motionstur sammen med vennerne eller familien. Det bliver hyggeligt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Fisken

Du er kreativ og har et stort overskud, og du har behov for at være glad, at lege og være kreativ. Og så måske også noget motion i form af en holdsport.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven