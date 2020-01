Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

Vædderen

Du har meget, du gerne vil nå, men du må indstille dig på ikke at kunne nå det hele. Det går meget bedre, hvis du husker at holde en pause indimellem.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tyren

Din udlængsel er stor, og har du endnu ikke bestilt din sommerferie, så er det nu, du skal slå til. Det er vigtigt at komme rundt i verden. Det kan også være indenrigs.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten

Tvillingen

Du er den fødte psykolog og menneskekender, og du stor succes med at sætte andre mennesker i kontakt med deres dybeste ressourcer. Fokuser kun på det.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Krebsen

Du er åben og ærlig, og du forstår at balancere, så alt bliver helt retfærdigt. Samtidig er du charmerende, så det kan blive en dag, hvor tingene glider let.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Løven

Du har masser at tage dig til, som du ikke har haft tid til indtil nu. Nu kan du

endelig få en del lavpraktiske ting fra hånden, og det vil føles som en lettelse.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Jomfruen

Har du er i et parforhold, så foreslå din partner at improvisere i dag, så spontaniteten får lov til at blomstre. Det giver jer en tiltrængt helle i dagligdagen.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Vægten

Nu må du gerne dyrke fortiden, historien og minderne, især hvad angår de familiære rødder. Se f.eks. en gammel filmoptagelse og nyd det i fulde drag.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skorpionen

Der bliver talt en del, og det er de meningsfulde emner, der er fremme. Og du får givet en del beskeder og svaret på mange mails, der trængte til besvarelse.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Skytten

Det er måske dig, der står for indkøbene til husstanden nu. Og det er ikke så tosset, for du er nemlig ret økonomisk anlagt og husker at få en mærkbar rabat.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

Stenbukken

Du må finde dig i, at det ikke er så let at gemme dig. Der stilles krav til dig, og du forsøger efter bedste evne at leve op til dem. Men det føles lidt anstrengende.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Vandbæreren

Du har allermest lyst til at leve skjult, og man skal ikke stille for mange krav til dig. Husk at sætte grænser. Glemmer du dette, kan det være lidt irriterende.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Fisken

Nyd friheden, fx til at fordybe dig i den hobby, du ellers har haft for lidt tid til. Du er særdeles nytænkende og opfindsom, og det skal meget gerne udnyttes nu.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren