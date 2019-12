Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

VÆDDEREN

Selv om du måske møder lidt modstand, så har du den nødvendige tålmodighed og udholdenhed til at overvinde de forhindringer, du møder på din vej.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4



I dag svinger du godt med: Stenbukken



TYREN

Du tænker stort og giver gerne din mening til kende inden for de emner, som interesserer dig. Det vil være rigtig godt med humor og glæde, så kommer du længst.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:1

Vitalitet:4



I dag svinger du godt med: Skytten



TVILLINGEN

Du er ikke til alt for meget smalltalk nu. Tværtimod er du intens, dyb og nærmest kompromisløs i alt, hvad du siger og gør. Giv dog også plads til tvivlen.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5



I dag svinger du godt med: Skorpionen



KREBSEN

Tjek gerne dine aftaler efter en ekstra gang, så du undgår tidsspilde og irritation. På den måde vil også kommunikation, indlæring og formidling blive optimeret.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3



I dag svinger du godt med: Vægten



LØVEN

Din vitalitet og kreativitet kan styrkes ved at huske vigtigheden af de daglige rutiner, som er grundlaget for din gøren og laden i dag. Det vækker megen glæde.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4



I dag svinger du godt med: Jomfruen

JOMFRUEN

Du har behov for at vise lidt mere af dig selv. På den måde kan du inspirere andre til at gøre det samme. Det er en god ide at være spontan og kreativ lige nu.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4



I dag svinger du godt med: Løven



VÆGTEN

Dit hjem er i fokus sammen med familien og nærheden. Måske trænger boligen til en mindre ommøblering eller en tiltrængt oprydning her i juledagene.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3



I dag svinger du godt med: Krebsen



SKORPIONEN

Du har behov for at slippe lidt af kontrollen og være mere social. Du møder mange mennesker, som du lærer meget af og kommunikerer rigtig godt med.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3



I dag svinger du godt med: Tvillingen



SKYTTEN

Du har også fokus på det økonomiske område. Tjek lige kontoen for at se, om der er råd til et vigtigt kindkøb inden nytår – eller måske en decideret investering.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3



I dag svinger du godt med: Tyren



STENBUKKEN

Der skal ske noget her på julens sidste dag. Tag derfor initiativet og beslut dig for et projekt, der godt kan være på langt sigt, og hvor du kan få brugt dine kompetencer.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5



I dag svinger du godt med: Vædderen



VANDBÆREREN

Du er meget sensitiv over for stemninger og følelser, som du møder i dag. Du har en psykologisk indstilling, hvor det er vigtigt at skelne mellem egne og andres følelser.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:1

Vitalitet:2



I dag svinger du godt med: Fisken



FISKEN

Du har mange nye ideer, som du kan dyrke i en gruppe af venner. Netop udveksling af ideer kan være meget givende for dig og andre netop i denne tid.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3



I dag svinger du godt med: Vandbæreren