VÆDDEREN

Du er i høj grad modtagelig på det følelsesmæssige plan. Derfor er det vigtigt

at lytte til din intuition. At gøre noget uselvisk for andre vil være godt for dig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken

TYREN

Med din opfindsomhed og iderigdom kan du finde praktiske løsninger på

mange problemer. Det vil have gavnlig indflydelse på dine venner og dine

fællesskaber.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

TVILLINGEN

Det er vigtigt at udvise den nødvendige disciplin og udholdenhed for at nå

dine private og arbejdsmæssige mål. Resultaterne kommer på lidt længere

sigt.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

KREBSEN

Du har en stor følelsesmæssig intensitet og en stærk viljestyrke, som gør, at

du selv kan bestemme, hvad eller hvem du føler noget for på et dybere plan.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

LØVEN

Du bør give plads til at lytte opmærksomt til din partner og dine omgivelser

generelt. Afstem jeres forventninger til hinanden for at undgå misforståelser.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

JOMFRUEN

Det er vigtigt for dig, at der er balance mellem hvile og aktivitet i dine daglige

rutiner. Det gælder både hjemme og på arbejdspladsen, så fungerer det hele

fint.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

VÆGTEN

Gør noget mere ud af at leve sundere. Dit helbred vil få gavn af sund mad og

motion, som er vigtigt for at have det godt og derved få en bedre livskvalitet.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

SKORPIONEN

Du har et stort personligt overskud og en god vitalitet. Det giver dig også

mere opmærksomhed fra dine omgivelser end sædvanligt. Husk også at være

social.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Løven

SKYTTEN

Der er fokus på nærhed og familie, og du vil bedre kunne forstå og forbedre

dine familieforhold, specielt ved at have mere kontakt med de ældre i din

familie.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

STENBUKKEN

Du er god til at finde ud af, hvor du får mest for dine penge, og din sans for

kvalitet er stor. Det kan du bruge til at forsøde din tilværelse med sanselige

oplevelser.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

VANDBÆREREN

Du har gode muligheder for at omsætte dine ideer til praktisk handling, og du

må derfor trække dig lidt tilbage i tænkeboksen, så du kan få startet et

projekt.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

FISKEN

Du er særligt modtagelig for udefra kommende indtryk og må derfor trække

dig lidt tilbage, så du bedre kan mærke dig selv. Se evt. en god film eller læs en

bog.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken