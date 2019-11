Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Vædderen

Du tænker store, eksistentielle tanker om livets mange facetter. Et skift i energien flytter midt på dagen dit fokus til visioner om fremtidige ønsker og mål.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytte/Stenbuk

Tyren

Du er optaget af dine egne og andres ressourcer, herunder økonomi Et energiskift midt på dagen gør dig meget filosofisk, og du fordyber dig i store tanker.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpion/Skytte

Tvillingen

I dag har du fokus på relationer og parforhold, indtil energien skifter midt på dagen, og du drages mere mod tanker om egne og andres økonomiske forhold.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægt/Skorpion

Krebsen

Dagen er fyldt med energier, og dit fokus på arbejde og daglige opgaver skifter midt på dagen til sociale tanker om relationer, parforhold og samarbejde.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfru/Vægt

Løven

Kreativitet, overskud og spontanitet præger dagen, indtil et skift i energien midt på dagen får dig til at fokusere på det praktiske som daglige pligter og rutiner.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Løve/Jomfru

Jomfruen

Du har fokus på det hjemlige og det familiemæssige, indtil et skift i energien midt på dagen aktiverer din kreative, spontane og legende side. En god dag.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebs/Løve

Vægten

Dagen begynder med en prioritering af det kommunikerende, men midt på dagen skifter energien, og det familiemæssige og følelsesbetonede kommer i centrum.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvilling/Krebs

Skorpionen

Dagen starter med økonomiske overvejelser og nydelse i højsædet, men midt på dagen skifter energien, så aftaler, brevskrivning og kommunikation bliver aktuelt.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr/Tvilling

Skytten

Midt på dagen skifter energien fra fokus på dig selv og dit følelsesliv, som kan være lidt svingende, til at se på nydelse og den mere økonomiske side af livet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædder/Tyr

Stenbukken

Du har behov for at fokusere på dig selv i dag, og på at fantasere og drømme. Et skift i energien midt på dagen sætter dig mere i kontakt med dine følelser.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Fisk/Vædder

Vandbæreren

Efter en dag, hvor du har prioriteret det sociale og venskabelige, giver et skift i energien midt på dagen dig pludselig et markant behov for at være alene.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbærer/Fisk

Fisken

Pga. et skift i energien midt på dagen flytter dit fokus sig fra arbejde, ambitioner og egne ønsker til en mere social følelse medfællesskabet i centrum..

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbuk/Vandbærer