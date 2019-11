Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Der er virkelig gang i dig, men du kan godt virke lidt rastløs udadtil. Du er til gengæld god til at netværke og til at kommunikere dine mange budskaber ud.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Tyren

Det er vigtigt at du finder en balance mellem at være aktivt handlende og sanselig nydende. Forkæl dig selv med fx massage eller en god middag. Nyd det.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

Tvillingen

Du må tage initiativet nu, hvis du ønsker at sætte noget nyt i gang. Sørg dog for at få andre med. Ellers risikerer du, at det, du sætter i gang, ikke kan fuldføres.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Krebsen

Du kan risikere at komme i offerrollen, hvis du ikke mærker efter, hvor dine grænser går og tager hensyn til dig selv. Skaf plads til det, du meget gerne vil nu.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken

Løven

Du føler dig inspireret til at gøre tingene på en ny måde. Lad dig ikke gå på af kritik, men afprøv, hvad der er muligt i praksis. Det vil skabe gode resultater.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Jomfruen

Hvis du kommer i kontakt med autoriteter, er det vigtigt at samarbejde. Du må tage din del af ansvaret, så vil du kunne opfylde langt de fleste af arbejdskravene.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Vægten

Du deltager gerne i intellektuelle diskussioner. Du er altid parat til at tilegne dig mest mulig viden. Vær åben over for andres meninger, så skal du bare se.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

Skorpionen

Din vilje er meget stærk. Udfordringen er at finde ud af, hvordan du på den mest afbalancerede måde sætter din vilje igennem uden at fortrænge andres idéer.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Skytten

Inden du foretager dig noget, der involverer andre, er det godt lige at tjekke, om du har forstået det hele. Er du i tvivl, så stil spørgsmål. Det viser din kløgt.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten

Stenbukken

For at du bedre kan nå dine mål, er det vigtigt at du tager hensyn til kroppens behov for hvile, søvn, aktivitet og kost. Få eventuelt udarbejdet en kostplan.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Vandbæreren

Du er god til at bidrage til den gode stemning og hjælper gerne med kreative løsningsforslag, hvis der er behov for det. Det kan give ret stor opmærksomhed.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

Fisken

Du har det bedst i rolige omgivelser, hvor du kan pleje dit behov for nærvær og intimitet. Husk også at give opmærksomhed til dine nære medmennesker.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen