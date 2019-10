Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Forbered dig på forsinkelser og aftaler, der falder til jorden. Du hygger dig bedst hjemme, hvor du kan være impulsiv og tage tingene som de kommer.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

Tyren

Nu skal din hobby og fritid tilgodeses, sikkert sammen med vennerne eller kammeraterne. Har du en partner, må vedkommende også gerne deltage.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Tvillingen

Du har sandsynligvis planlagt tingene, men der kan ske ændringer i planerne, enten privat eller på jobbet – eller begge dele. Du må tage det, som det kommer.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Krebsen

Du vil gerne ud at rejse eller eventuelt på et kursus, der udvider din horisont. Nu skal der ske noget, og du må meget gerne tage din partner eller en ven med.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

Løven

I dag er der en del arbejdsopgaver, der venter dig. Se at få dem overstået hurtigst muligt, så der kan blive mere plads til familiær hygge derhjemme.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Jomfruen

Du vender blikket udad og vil gerne være sammen med andre mennesker eller samarbejdspartnere. Dem kan du være virkelig kreativ sammen med.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vægten

Vægten

Arbejdet eller opgaver venter dig, og det er vigtigt at du får dem lavet, så du kan hygge dig derhjemme efterfølgende. Gå en tur og få noget frisk luft.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Skorpionen

Din partner vil gerne være kreativ og lege lidt med dig. Vær med på den og få jeres kommunikation væsentligt forbedret deraf. Det betaler sig klart bedst.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Løven

Skytten

Du har været lidt flyvsk i nogen tid, og nu er det tid til at være til stede derhjemme for at bringe mere ro ind i privatlivet. Du vil ikke fortryde det.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Stenbukken

Du har mange aftaler og kan få svært ved at nå det hele. Slap af, hvis det er muligt, så bringer du dig i bedst mulig form til næste uges mange aktiviteter.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Vandbæreren

Det er på tide at få gået økonomien efter i sømmene efter nogle større udgifter på det seneste. Du kan helt sikkert finde nogle konti, der kan spares på.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

Fisken

Du har en meget følsom dag og har brug for at være alene noget af tiden, men det er også vigtigt at være sammen med en nær ven omkring fælles interesser.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vædderen