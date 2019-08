Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Du befinder dig ved en korsvej. Den kommende tid bliver det nemmere for dig at tilrettelægge dit arbejde, så du får en hel masse fra hånden, uden at stresse unødigt.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfru

TYREN

Du kan blive betydeligt bedre til at styre din økonomi, for du nyder at sætte dig ned og regne ud, hvordan du på den bedste måde får det hele til at hænge sammen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

TVILLINGERNE

Du står stærkt den kommende tid. Du er i stand til at brænde igennem som lige præcis den person, du inderst inde er. Du har nogle vigtige opgaver på hjemmefronten.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbuk

KREBSEN

Du har ordet i din magt og du er bedre i stand til at sætte en dagsorden. Der er adskillige ting, du gerne vil have gennemført, og nu kan du få folk til at lytte.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder/Tvilling

LØVEN

Få styr på din pengepung. Lige nu er du god til at ”regne den ud” og det på den gode måde, så du har en del til overs, når du spenderer på fester og fornøjelser.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfru

JOMFRUEN

Du er på hjemmebane. Man kan mærke på dig, at du ved hvem du er og ikke mindst hvad du vil. Det betyder også, at du står af ræset, når det hele bliver for meget.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbærer

VÆGTEN

Du er nu i stand til at komme i kontakt med de dybe lag, det, der foregår allerinderst inde. På den måde kan du rense ud og begynde på en frisk uden lig i lasten.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

SKORPIONEN

Din omgangskreds melder klart ud. Du ved, hvor du har den, men du drager også nytte af, at flere af dine venner er i besiddelse af betydelige, analytiske evner.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisk

SKYTTEN

Der er fokus på dit arbejde og på dit forhold til overordnede, med mindre du er selvstændig. Du kører med klatten, for du kører alle dine spidskompetencer i stilling.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt

STENBUKKEN

Du går i gang med overordnet planlægning, men du er ikke kun interesseret i, hvordan tingene skal føres ud i livet. Du vil også se en dybere mening med dit projekt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skytte

VANDBÆREREN

Du har følelserne udenpå tøjet og skal lære at passe på dig selv og stille krav til andre. Ellers bliver du udsuget af folk, der kun har øje for deres egne problemer.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr

FISKENE

Du får kamp til stregen. Hvis du vil markere dig, har du brug for at forberede dig grundigt, for her og nu synes omverdenen at have alle de gode kort på hånden.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Jomfru