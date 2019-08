Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!



VÆDDEREN

Du er fuld af vitalitet og kan få en masse fra hånden, men du har også brug for at sværme og flirte med din udkårne. Sidst på aftenen har du ekstra meget power.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpion

TYREN

Du sørger for at være i kontakt med din base, både med det sted inde i dig selv, hvor du er helt urokkelig, og det sted, hvor du har et netværk af loyal familie.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebs

TVILLINGERNE

Du kan være frustreret, fordi du har vænnet dig til, at der var tid nok, og tingene skulle gennemtænkes, men nu tvinges du til at implementere nogle af dine planer.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædder

KREBSEN

Du kan føle, at andre tager over, hvor du egentlig skulle have ret til at bestemme. Du kan lære at sige fra og evt. trække dig, hvis en situation er blevet forceret.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr

LØVEN

Du er fuld af fremdrift og kan sætte en dagsorden, så det giver genlyd, især sidst på aftenen. Dog skal du være opmærksom på, at du kan tabe, hvis du er for magtfuld.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion

JOMFRUEN

Du kan nu endelig komme i gang med nogle af de vigtige ting, du i længere tid har brygget på. Du er helt færdig med at forberede dig og kaster dig ud i praksis.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tvilling

VÆGTEN

På et splitsekund bliver du klar på noget, som har været en gåde for dig, og som du har forsket i for at finde ud af, hvad det bestod i. Du skrider til handling.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

SKORPIONEN

Der er fokus på karriere, derfor du skal gøre dig umage for at sortere. Du kan og skal ikke hoppe på den første og den bedste vogn nu, men overveje mulighederne.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Tvilling

SKYTTEN

Du har brug for at føle, at du vokser som menneske, så her og nu prioriterer du din frihed, men du er også klar over, at man udvikler sig mest i samspil med en anden.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Krebs

STENBUKKEN

Du lader dig tiltrække dig af det, der er tabu, befinder sig under overfladen, og som er med til at sætte en dagsorden i det skjulte. Du spiller dine kort bevidst.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

VANDBÆREREN

Du er ved at løsne op. Du er friere, fordi du har afsluttet en indre proces og er klar til at kaste dig ud i nye opgaver. Sørg for ar sætte en grænse for andres krav.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru

FISKENE

Du er i tvivl om hvor meget du skal kræve for din arbejdsindsats, eller hvor du skal sætte en grænse for andre folk og/eller din partner. Lær dit værd at kende.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Krebs