Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Du oplever, at din partner er mere drømmende og romantisk, og det kan gå dig på, hvis du selv har brug for at holde begge ben på jorden – i hvert fald her og nu.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Tyren

Du er mere klar til den åndelige dimension. Du ved, at der er mere, end du kan fornemme med dine sanser. Du prøver at se din dagligdag i et mere holistisk perspektiv.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisk

Tvillingen

Du har mulighed for at folde dig ud kreativt. Du har flere idéer, end du plejer at have, og du har også mulighed for at give udtryk for dem på en meget konkret måde.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisk

Krebsen

Du har brug for romantik på hjemmefronten. Du er træt af den grå og ensformige rutine. Prøv at fyre op under partneren med tændte stearinlys og en romantisk middag.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægt/Fisk

Løven

Du har fokus på karriere. Du har brug for, at arbejdet giver mening, så du forsøger at finde et idealistisk projekt at gå i gang med. Heldigvis har du gode idéer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvilling

Jomfruen

Du er mere filosofisk, og du søger efter svar, der er mere åndelige end umiddelbart konkrete. Du er idealistisk og vil gerne investere i noget, der kan hjælpe andre.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

Vægten

Du letter fra jorden, men du mister ikke jordforbindelsen. Du har nemmere ved at se dit liv i et højere perspektiv og fornemmer, at alt liv er indbyrdes forbundet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Tvilling

Skorpionen

Du er mere opmærksom på dine omgivelser, som altså nu har brug for, at du støtter dem og forsøger at forstå, hvad der sker i deres liv. Find din snusfornuft frem.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tyr

Skytten

Du engagerer dig gerne i et idealistisk projekt. Din vennegruppe har gang i noget, som tjener et godt formål, og du tager teten, når der skal tages et initiativ.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Stenbukken

Du skal til at finde en kreativ udtryksform, for du har flere kreative indspark, end du er vant til, og du brænder inde, hvis ikke du finder ud af at give dem form.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løve

Vandbæreren

Du har brug for en magisk atmosfære. De sædvanlige indtryk er ikke længere nok for dig. Så du pynter op, rykker lidt rundt på tingene eller ser en romantisk film.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve/Fisk

Fisken

Lige nu har du et stærkt indre liv. Vær opmærksom på, hvad du drømmer om natten og på den pludselige indskydelse, der kan give dig et vink om, hvad der er på færde.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebs/Fisk