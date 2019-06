Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet? Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder. Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen. God læsning!

VÆDDEREN

Du har en stærk udstråling nu, og det kan blive til din fordel på scorefronten, så hvis du vil have gang i kærligheden, er det om at handle, mens alle døre står åbne.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion

TYREN

Du prøver at finde en balance mellem dine modsatrettede behov. På den ene side har du brug for andre mennesker. På den anden side genoplader du bedst på egen hånd.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisk

TVILLINGERNE

Du er nødt til at komme overens med, at du – ligesom alle andre – er et sammensat menneske. Du skal indrømme dine fejl, uden at du falder på knæ eller ydmyger dig.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpion

KREBSEN

Du har nemt ved at indrømme dine fejl her og nu, og det skyldes, at du handler ud fra det indre centrum, hvor du også i høj grad er bevidst om dine egne kvaliteter.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfru

LØVEN

På en måde er du i gang med at genopfinde dig selv. Du har brugt nogle metoder til mennesker og opgaver, som ikke længere virker, og du begynder på en frisk.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder

JOMFRUEN

Du er god til at fortælle en historie. Du trækker på dine egne oplevelser og erfaringer, og du gør det på en måde, så andre kan sætte deres eget liv i perspektiv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion

VÆGTEN

Du brænder igennem på en særlig iøjnefaldende måde, fordi du er magtfuld, når du giver din mening til kende. Du brænder for din sag, og det kan lamme dine omgivelser.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion/Stenbuk

SKORPIONEN

Du kan mærke dig selv bedre end ellers, og du kan mærke, at dine omgivelser går efter det samme som det, du sætter pris på, nemlig mere ærlighed og ægte kontakt.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder/Krebs

SKYTTEN

Det er tid til at trække følehornene til sig. Du har været ude og mærke andre, men nu skal du fordøje dine indtryk og sætte dine følelser i det rigtige perspektiv.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyr/Krebs

STENBUKKEN

Du har en evne til at håndtere udfordringer. Lige nu er der fokus på venskab, men du er nødt til at udvise diplomati og få andre til komme ud af det med hinanden.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægt

VANDBÆREREN

Du er i stand til at klare en vanskelig situation, fordi du i besiddelse af en masse vitalitet. Du kan føle dig afmægtig, men kun hvis du spænder ben for dig selv.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve/Skytte

FISKENE

Du kæmper for en sag med en iver, der får folk til at måbe. Du vil kæmpe, til slaget er vundet, men du kan ikke fornemme, hvornår det er tid til at sætte foden på bremsen.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder/Skytte