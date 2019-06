Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

VÆDDEREN

Du har vilje til at markere dig, og du pålægger måske derfor dig selv en masse opgaver, men det er ikke sikkert, du har energien til det hele, så spar på kræfterne.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Løve

TYREN

Lad det, der sker, ske, for du kan ikke styre udviklingen. Uanset hvor godt du planlægger, opstår der en situation, og resultatet bliver et andet, end du forventede.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Løve

TVILLINGERNE

Du er i kontakt med dine sanser, så det gælder om at nyde det gode liv. Dine relationer er vigtige, så gør en indsats for at pleje dem. Grib chancen for en affære.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tyr

KREBSEN

Du er omgivet af mange mennesker nu, men du oplever også et behov for at skelne mellem den overfladiske kontakt og den gode, der når ind til kernen af dit væsen.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbærer

LØVEN

Du har masser af energi, som skal fordeles ligeligt mellem dit arbejde og dit sociale liv. Hvis du har lyst, har du særdeles gode muligheder – erotisk og romantisk.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr/Skorpion

JOMFRUEN

Du kan træffe en virkelig god beslutning, som rydder nogle forhindringer af vejen. Du opdager, at du bruger kræfter på det, du er bedst tjent med at skaffe af vejen.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisk

VÆGTEN

Du vakler mellem pligt og fornøjelse. Du kan få noget fra hånden, men du kan også nyde gode venner eller en kærestes selskab. Følg dit hjerte, når du beslutter dig.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

SKORPIONEN

Selv om du har mest lyst til at flyde med strømmen lige nu og også har mulighed for det, kan du ikke holde dig fra et stykke arbejde, som du finder meget interessant.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisk

SKYTTEN

Du skal finde ud af, hvordan du får andre til at spille sammen på en fornuftig måde. Du behøver ikke forholde dig til din egen popularitet. Du brænder bare igennem.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbærer

STENBUKKEN

Du har lidt for mange jern i ilden, så du får ikke afsluttet alle din projekter. Skru ned for ambitionsniveauet, og allier dig med en velorganiseret arbejdskammerat.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Jomfru

VANDBÆREREN

Sæt tempoet ned. Du vil gerne nå mere, end du kan, men du får egentlig udrettet mest, hvis du sørger for at arbejde på en rolig og velovervejet måde. Læg en strategi.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Stenbuk

FISKENE

Du får mere energi og mod til at kaste dig ud i udfordringerne, hvis du bliver mere bevidst om, hvem du er. Find ind til din kerne, og skræl det overflødige væk.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion