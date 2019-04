Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Lige nu kan du have svært ved at trænge igennem med dine egne projekter. Hvad værre er, så skal du lægge låg på sider af din personlighed og gå på nogle kompromisser.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tyr

Tyren

Du har meget lidt energi nu. Det er vigtigt, at du passer på dig selv og accepterer, at der er ting, du er nødt til at udskyde. En fin dag, hvis du tager den med ro.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skorpion

Tvilligen

Sæt dit ego til side, og giv dig hen til en større sag. Du skal selvfølgelig ikke give køb på din kritiske sans. Du skal vide, hvem der får gavn af din indsats.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Krebsen

Nu skal du arbejde uden tanke på resultatet. Du skal yde dit bedste, og så give slip og håbe på, at din indsats gør en forskel. Din tilstedeværelse er altid et plus.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

Løven

Du er konkurrerende og ønsker at påbegynde nye projekter. Din selvtillid er i top, og det kan gøre en forskel, men du kan også vække modstand, hvis du presser på.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpion

Jomfruen

Du kører på dine reserver, for du vil gennemføre nogle projekter og kan ikke give slip. Du kan med fordel økonomisere med dine kræfter, så du ikke brænder helt ud.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vædder

Vægten

Du skal være forsigtig med mennesker, der ønsker at involvere dig i spændende projekter. Det er nemlig ikke sikkert, at de har rent mel i posen. Bevar din integritet.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder

Skorpionen

Pas på din energi og dit personlige velvære. Hvis du arbejder for hårdt, kan du overse små ting, der signalerer, at din krop har brug for en pause og for pleje.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfru

Skytten

Du er blevet mere idealistisk og bekymrer dig ikke om at få succes. Du har fokus på din overordnede målsætning, og på de projekter, der tjener et åndeligt formål.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Tyr

Stenbukken

Du forener det, der tjener et højere formål med dine egne behov. Du vil gøre en forskel i forhold til andre, og du yder en indsats, når det gælder velgørende arbejde.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebs

Vandbæreren

Du opdager, at du besidder en sjette sans, du tidligere kun havde en vag mistanke om, at du havde. Du gennemskuer de små numre, som dine medmennesker har gang i.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædder

Fisken

Du kommer til din ret i denne tid, fordi du nu kan dele dine grundlæggende sandheder med andre. Du ved, at du og hele menneskeheden er en del af noget, der er større.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Krebs