Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du stiller lidt for store krav til dine omgivelser, hvis du vel at mærke spørger dem, men du er ambitiøs og vil gerne have noget fra hånden, uden slinger i valsen.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyr

Tyren

Du har et glimt i øjet og en fin fornemmelse for, hvor du har gode chancer for at score. Det er tid til at nyde foråret og tage det roligt. Vær forsigtig med nye projekter.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Tvillingen

Du har sommerfugle i maven og har let ved at udtrykke dig poetisk. Du er omsværmet, og du kan sagtens gå hen og forelske dig. Det er tid til at tage en chance.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisk

Krebsen

Du er ved at finde et godt sted, hvor du har fast grund under fødderne, men du kan stadig stå og vippe lidt frem og tilbage en tid endnu. Stol på din fine intuition.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skytte

Løven

Du tager dit arbejde alvorligt, men du har godt med humør og giver den en ekstra skalle. Du kan spænde buen for hårdt, men du kender bedst selv den yderste grænse.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfru

Jomfruen

Du smøger ærmerne op, for der er en masse, du synes, der skal gøres, inden det er for sent. Du kører på de sidste kræfter, men du gør det i en god sags tjeneste.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vægt

Vægten

Du skal i gang med at få tingene gjort, for det er afgørende for dit samspil med andre. Du knokler hårdt på, selv om du føler dig en anelse skrøbelig for tiden.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

Skorpionen

Læg strategi for, hvordan du gennemfører uden at havne i en situation, hvor du er nødt til at køre på pumperne. Du burde tænke over, hvordan du kommer i god form.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisk

Skytten

En gammel ven dukker pludselig op, uden du aner, hvordan det gik til. Dyrk dette pludselige møde med fortiden og tænk lidt over, om der er en skjult mening med det.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebs

Stenbukken

Læg en fornuftig plan og visualiser din nye fremtid. Du er i gang med at lægge dit liv om, og du har brug for nye strategier og ikke mindst nye måder at tænke på.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion

Vandbæreren

Du har brug for at trække dig tilbage og tænke over, hvad der giver mening for dig personligt. Det er vigtigt, at du kun tager dine egne dybeste behov med på råd.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vædder

Fisken

Hold øje med, hvad der går ind og ud på din konto. Der er noget uldent, når det gælder fælles økonomi og investeringer. Vær gerne idealistisk, men træk en grænse.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfru