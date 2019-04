Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du har lyst til at bryde op og ud af nogle rammer, som du føler begrænser din frie selvudfoldelse. Forsøg at opnå en indre følelse af frihed, før du bryder ned.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve/Skytte

Tyren

Du følger med i det, der sker. Du er nysgerrig og bruger det, du ved, til at hjælpe andre i deres arbejde, og du kan blive bedre til at sætte ord på dine følelser.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvilling/Vægt

Tvillingen

Du skal gennemgå nogle vigtige detaljer der har med økonomi at gøre, og du skal til at overveje, hvor meget du skal tage for dine ydelser. Det handler om selvværd.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebs

Krebsen

Du er følsom og kan her og nu tage ting for personligt. Du reagerer, før du har forsøgt at forstå, hvad der foregår i andre. Forsøg at være bevidst om andres følelser.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løve

Løven

Dine følelser kan være en gåde for dig nu for tiden, og du kan finde det svært at få andre til at forstå, hvad der sker i dit indre. Træk dig tilbage, og reflekter.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Jomfruen

Her og nu har du mange drømme og håb for din fremtid, og de kommer fra et ægte sted dybt i dit indre, men du kan skifte mening hurtigt, så vent med at ændre kurs.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skytte

Vægten

Nu skal du lære at sætte dig mål og holde fast. Hvis du skeler til, hvad andre mener, bliver du forvirret. Andres erfaring er en billet til et tog, der er afgået.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Skorpionen

Du tænker over livets mening og udforsker nysgerrigt din omverden, især fremmede kulturer. Du længes mod fjerne, eksotiske lande, der kan sætte dit liv i perspektiv.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebs

Skytten

Lige nu er du fascineret af det, der ligger under overfladen, tabuer og hemmeligheder, der er med til at forme andres og dine egne motiver, på en måske ubevidst måde.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

Stenbukken

Du har svært ved at finde tid til din partner og dine relationer, men nu er det afgørende, at du sørger for, at der er ro og balance mellem dig og dem, du elsker.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vægt

Vandbæreren

Nu viser du bedst din kærlighed til andre folk ved at være der for dem på en rent konkret og praktisk måde. Drag omsorg ved ordne ting og løse praktiske problemer.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Krebs

Fisken

Du tager chancer, fordi du synes, det er sjovt at se, hvad der sker. Husk at tage ansvar for din handling, hvis udfaldet bliver anderledes, end du havde forventet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder