Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet? Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder. Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen. God læsning!

VÆDDEREN

Du er tæt inde på det, der er oppe i tiden. Du er fintmærkende og opsamler den mindste vibration. Du kan derfor have succes med et fremstød for nye produkter.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skytte

TYREN

Du er i fuld gang med en masse projekter. Du har god mulighed for at score, indlede en affære eller gå i byen for at more dig. Du passer alligevel på dine følelser.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte

TVILLINGERNE

Du har masser af mulighed for selskabelig omgang. Du kommer i kontakt med folk, du kan indlede et venskab eller en affære med. Gå langsomt frem, så falder det i hak.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Krebs

KREBSEN

Du ønsker at sætte dit præg, sikre dit eftermæle eller sætte dig i respekt. Det er vigtigt, at du gør dig klart, hvad du vil, og hvad du kan gøre for at opnå det.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løve

LØVEN

Du har ild bagi. Der skal ske noget, for du er ikke for fastholdere – i hvert fald ikke lige nu. Du planlægger en længere udflugt, så du kan udforske din omverden.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte

JOMFRUEN

Din partner og dit arbejde trækker i dig. Du har lyst til det hele, men din energi er begrænset. Du gør bedst i at mærke dit indre, så du bedre kan forstå dig selv.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Tyr

VÆGTEN

Du er udadvendt og flirtende. Du har brug for respons på din person og nyder den uforpligtende og muntre kontakt, men du er ikke til de dybere følelser lige nu.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løve

SKORPIONEN

Der skal arbejdes, så du nedprioriterer dine relationer, selv om de trækker i dig. Du bruger al din energi på noget, der skal sikre fremtiden for dig selv og andre.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

SKYTTEN

Du har mod på det hele, og du bruger alt dit overskud på at pleje dit netværk eller dit parforhold. Alternativt kan du nu være i gang med at støve en kæreste op.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisk

STENBUKKEN

Du går dine sager efter i sømmene. Du kan med fordel kassere det, du ikke bruger. Gør også en indsats for at løsne dine bånd til mennesker, der holder dig nede.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder

VANDBÆREREN

Hold dine ører stive! Du kan gå glip af meget vigtige informationer, hvis du ikke er oppe på mærkerne. Du møder interessante mennesker i dine nærmeste omgivelser.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt

FISKENE

Der er bølgegang i din økonomi nu, så du skal tænke dig ret godt om, før du giver din surt sammensparede kroner ud på noget, som du på længere sigt ikke kan bruge.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skorpion