Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du har brug for at blive anerkendt og elsket, som den du er. Men du bør ikke bruge alt for meget tid på at gøre dig umage. Den, der elsker dig, tager dig som du er.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Tyr

Tyren

Du kan med fordel investere i elektronik eller noget, der handler om avancerede idéer og alt det, der på en måde er forud for sin tid. Du går godt i spænd med andre.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvilling

Tvillingen

Du slås en anelse med en følelse af klaustrofobi. På den ene side har du brug for frihed. På den anden side nyder du de relationer, det har taget dig år at udvikle.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vædder

Krebsen

Du sætter spørgsmålstegn ved din tilværelse som helhed. På den ene side har du brug for spænding og frisk luft. På den anden side har du ikke den fornødne selvtillid.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Løven

Du bør ikke lægge dig fast på noget endsige tænke, at en ny relation nødvendigvis er langtidsholdbar. Du vil opdage, at du har værdier, der kan kollidere med andres.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægt

Jomfruen

Du har smag for affære, men det skal være med stil. Du nærmer dig forsigtigt den udkårne og gennemtænker hvert et skridt. Du viser respekt, fordi du vil respekteres.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Vægten

Du har fokus på dit hjem og dets indretning. Men din smag afviger fra det sædvanlige, og du kan senere fortryde omrokeringer, istandsættelser og kosmetiske fornyelser.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisk

Skorpionen

Du kan forvente en vis usikkerhed i dine romantiske forhold. Du lægger nemlig røgslør ud, og det kan være svært at mærke dig, men det vender i løbet af et par dage.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Fisk

Skytten

Lad være med at købe på en pludselig impuls. Hold fast i din sunde fornuft, eller rådfør dig alternativt med en, du ved har begge ben på jorden. Undgå at binde dig.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skorpion

Stenbukken

Du går både med livrem og seler. Du har brug for tryghed i en grad, der gør, at du kan ende med at lukke ned for dine følelser. Til gengæld arbejder du med nøgtern ro.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfru

Vandbæreren

Dine følelser kan være lidt af en gåde nu, så du har det bedst med at abstrahere ved at dyrke en interesse, fx musik, eller bevæge dig ind i drømmenes fiktive verden.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisk

Fisken

Du lader dig rive med af en vis stemning, der ikke altid er din egen. Det, der foregår i dine umiddelbare omgivelser eller i samfundet som helhed, går direkte ind.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vægt