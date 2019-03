Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Du kan drage forhastede konklusioner. Du vil i gang med et projekt med det samme og tåler ikke forsinkelser og/eller handlingslammelse. Du udfordrer status quo.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpion

Tyren

Du dyrker din familie og din gamle vennekreds. Du kan lide at komme omkring og har brug for at fornemme, hvad der nu står på menuen. Du knytter nye forbindelser.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægt

Tvillingen

Husk at lytte, når du interagerer med andre. Ellers kan du komme i konflikt. Du er rastløs og vil have noget fra hånden, men andre er ikke lige så hurtige som du.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebs

Krebsen

Du leder efter noget helt og aldeles ekstra-ordinært, noget, du endnu ikke kan lodde.Her og nu er du uhelbredeligt romantisk, i kærlighed og i livet som helhed.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr

Løven

Du er tiltrukket af at hjælpe dem, der har svært ved at finde fodfæste i det regulære samfund. Her og nu har du brug for at løfte andre op. Idealisme betaler sig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Jomfruen

Du er lettere ophidset og utålmodig. Pas på, at du ikke bliver for impulsiv i den forbindelse. Du vil meget gerne i gang, men dit projekt kræver nøje planlægning.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løve

Vægten

Du kan rage en forkølelse til dig, hvis ikke du tager højde for vejret. Du bør planlægge din dag, så du ikke brænder dit lys i begge ender. Nyd partner og familie.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Jomfru

Skorpionen

Du skal af med din overskudsenergi. Du kan med fordel dyrke en form for sport, lagengymnastik eller bare noget hård fysisk træning. Du skal nemlig ud af dynerne.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

Skytten

Du er nødt til at skære igennem, og det kan medføre, at du midlertidigt må holde ud at være mindre populær. Du er nemlig i gang med en mindre omlægning af dit liv.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder

Stenbukken

Du kan være så selvbevidst, at det hæmmer din selvudfoldelse. Du stiller meget store krav til dig selv, men det betyder ikke, at andres krav til dig er ligeså høje.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfru

Vandbæreren

Du forsøger at udtrykke dig på en helt ny måde, for du er bange for ikke at være helt ægte, og det tærer på din selvtillid. Inderst inde ved du udmærket, hvem du er.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vægt

Fiskene

Du kan have en fornemmelse af, at der mangler noget i dit liv. Du har brug for at knytte dig til noget højere, en åndelig, politisk eller social vision for verden.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Jomfru