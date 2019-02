Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du orienterer dig i stigende grad mod omverdenen. Din partner fylder mere, og det er på tide at gøre noget i fællesskab. Du er selskabeligt anlagt over en bred front.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Tyren

Du er i særdeles godt humør nu. Hen ad dagen skal du forholde dig til, hvordan du bruger dine kræfter. Det er afgørende, at du ikke brænder dit lys i begge ender.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebs

Tvillingen

Du er legesyg – især eftermiddag og aften. Du kan have lille flirt i dig, eller du kan dyrke en kreativ interesse. Giv dig selv lov til at følge et tilfældigt lune.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebs

Krebsen

Eftermiddag og aften står i familiens tegn. Du har brug for at omgive dig med dem, du har et nært og godt forhold til. Du arbejder for at holde sammen på familien.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebs/Tyr

Løven

Du er i gang med at finde fodfæste. Du har bevæget dig ind på et nyt område, og nu gælder det om at udvikle færdigheder, der sætter dig i stand til at stå distancen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte

Jomfruen

Du bliver mindre hudløs i dagens løb. Du gør dig nogle gode tanker og finder ud af dit sande værd og ikke mindst, hvordan du skal sætte den rigtige pris på dig selv.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisk

Vægten

Fra at have være en anelse sky og tilbageholdende melder du dig nu med fuld styrke på banen – især i dagens anden halvdel. Du gør andre opmærksom på dine følelser.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Skorpionen

Du trækker dig tilbage fra andre nu. Sørg for at gøre opmærksom på, at det skyldes, at du har behov for at summe lidt med dig selv. Andre kan let føle sig afvist.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisk

Skytten

Du lægger arbejde og karriere til side for at bruge tid med venner. Du er mere social nu og kan også godt lide, at der ligger fælles interesse til grund for samværet.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Stenbukken

Dagens anden halvdel kræver stillingtagen. Du skal finde ud af, hvad du vil, og du skal sætte nogle klare og realistiske mål for fremtiden. Søg gerne råd hos andre.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægt

Vandbæreren

Du har brug for luft. Du har ligget lidt underdrejet. Nu kommer du ud af busken. Du får energi af at føle dig fri og uafhængig af andre og er derfor mere på farten.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder

Fiskene

Du trækker følehornene til dig. Du har mærket andre for meget og har nu i højere grad brug for at mærke dig selv. Du rydder op i dit hoved og fjerner blokeringer.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skorpion