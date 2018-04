Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Det er en af de dage, som er atypisk for dig. Du har nemlig brug for at kigge indad. Det vil være godt at meditere eller dyrke yoga, gerne sammen med venner.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

TYREN

Nu skal dine interesser dyrkes. Du har måske ikke haft tid længe, og så er det særlig vigtigt. Du er også temmelig opfindsom og har brug for større frihed.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

TVILLINGEN

Du vil gerne nå så meget som muligt, men du bør væbne dig med tålmodighed og bringe noget i orden, der har med fremtiden at gøre, fx din sommerferie.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken/Vandbæreren

KREBSEN

Har du ikke fået bestilt eller planlagt din sommerferie, så er tiden inde nu. Det kan godt blive til en tur inden for landets grænser, gerne med mulighed for fordybelse.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv 3:

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten/Skorpionen

LØVEN

Nu er det tid til fordybelse og til at mærke efter, hvad der virkelig har værdi for dig og din eventuelle partner. En wellnessferie er en nærliggende mulighed.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen/Vægten

JOMFRUEN

Nu skal din partner sættes i centrum. Det er ikke sikkert, at du har haft mulighed for dette i tilstrækkelig grad. Og så er det nu, du må lægge dig i selen.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

VÆGTEN

Det er jobbet og de daglige pligter og opgaver, der nu skal prioriteres. Gerne sammen med muligheden for sund levevis, så gå i køkkenet og lav et godt måltid mad.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

SKORPIONEN

Din vitalitet er i stigende, især når du er sammen med børn eller barnlige sjæle. Da nærhed også er inde i billet, så skab en nærhedsdag med din familie.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv 4:

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven/Krebsen

SKYTTEN

Din familie skal nu opprioriteres, hvis det ikke allerede ER sket. Er du i arbejde, så prøv om du man få en hjemmearbejdsdag til gavn for samværet.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

STENBUKKEN

Du har meget at tænke på, og mange beslutninger skal tages og mange beskeder gives. Men du klarer det fint, da du er i det snakkesalige hjørne.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

VANDBÆREREN

Har du ting, du skal købe eller investere i, så er det nu, du skal handle. Men husk at købe kvalitetsvarer, så de ikke fortryder og skal have varen byttet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

FISKEN

Du er tyndhudet, hvad følelser angår. Gør derfor ikke store, fysiske anstrengelse, men fokusér mest på den indre verden med mulighed for fx meditation.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken, dit eget tegn