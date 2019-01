Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du lægger sidste hånd på et stykke arbejde. Der skal smedes, mens jernet er varmt. De første aftentimer byder på behageligt selskab. Din kæreste er nemlig i stødet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Tyren

Du er alene med dine opgaver, så det er om at klø på. Det giver nemlig altid selvtillid at gennemføre på egen hånd, og du kan på den måde gennemføre med stor kraft.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Krebs

Tvillingerne

Du føler dig presset fra flere sider. Man kræver en del af dig, og du finder det svært at give dit besyv med, når en overordnet eller en myndighed ånder dig i nakken.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skorpion

Krebsen

Du har masser af følelser, men det gælder om at træde tilbage og se det hele oppefra. Hvis du tager tingene for personligt, ender du med at gå fejl af situationen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skytte

Løven

Du er på udebane, men du har styr på nogle ting. Du kan hente hjælp fra en god ven, men pas på du ikke trækker veksler på hans/hendes tålmodighed. Tag selv ansvar.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr

Jomfruen

Du kan opleve, at du er trængt op i en krog. Du er svedt og forpustet i mere end en forstand. Husk at sætte en grænse. Din modpart kan nemlig sagtens være urimelig.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skytte

Vægten

Du har masser af muligheder på stort set alle fronter og kan derfor have svært ved at finde ud af, hvor du skal sætte ind. For mange muligheder gør dig vægelsindet.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve

Skorpionen

Du har masser af energi og gåpåmod og sætter derfor en masse ting i værk. Du bør ikke desto mindre analysere situationen nøje. Du kan være oppe mod stærke kræfter.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Fisk

Skytten

Koncentrer dig om det væsentlige. Du kan af dårlig vane bekymre dig om noget, som slet ingen betydning har. Du er en fri fugl. Find ind til dit centrum, og bliv der.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr

Stenbukken

Lad dig ikke af imponere af en titel eller af status. Du kan kende en god mand på resultatet af hans arbejde, og her og nu er du er den, der har fat i den lange ende.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Vandbæreren

Knyt dig ikke til det tilfældige eller til det, der ingen værdi har. Du giver slip i en relation, der ikke længere er, hvad den engang var. Vend dig mod fremtiden.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs

Fiskene

Ignorer andres udmeldinger. Hvad enten du bliver misforstået eller anerkendt, skal du beholde begge ben på jorden. Dit selvværd bør ikke afhænge af en andens mening.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Jomfru