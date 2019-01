Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du er en bombe af entusiasme. Du kan få alt til at fungere, fordi du tror på det, du laver. Din positive udstråling skaber de muligheder, man ofte kalder for held.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve

Tyren

Brug din skelneevne. Du kan have en tendens til at se skygger af noget, der ikke er der. Vær ikke naiv, men giv folk en chance, før du mistænker en skjult dagsorden.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skorpion

Tvillingen

Du har masser af projekter, som du er nødt til at sætte til side, for du er på vej mod en tilstand, hvor nogen eller noget kræver din fulde opmærksomhed. Prioriter.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædder

Krebsen

Sæt din tendens til selvkritik til side, og gør en indsats for at gå i dybden. Du ved, at noget ikke helt er, som det gerne skal være, men problemet er udenfor dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt

Løven

Du er nødt til at lægge nogle bånd på din trang til fri og uhæmmet selvudfoldelse. Her og nu kræver kompromis, men på sigt bliver du stærkere og mere selvsikker.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Jomfruen

Du skal arbejde hårdt, og det føles urimeligt, at én med stor indflydelse tilsyneladende får lov til at sætte rammerne. Du fortsætter dog af kærlighed til sagen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skytte

Vægten

Du er på egen hånd, og du er ved at samle alle trådene sammen. Du har nogle gode kort på hånden og overvejer, hvordan du spiller bedst uden at sætte noget over styr.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvilling

Skorpionen

Du ser dit liv oppefra – i et større perspektiv. Du har geniale visioner, som gør dig i stand til at sætte en ny kurs med fornyet energi og optimisme. Vær kreativ.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebs

Skytten

Du har fokus på, hvordan du bedst bruger dine medfødte evner. Du går i gang med at finde ud af, hvor du kan sætte aftryk. Det er vigtigt for dig at gøre en forskel.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vægt

Stenbukken

Sørg for at være enig med dine omgivelser, før du handler på noget, som har indflydelse på dine nærmeste. Du er i gang med at skabe større tryghed for din familie.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løve

Vandbæreren

Du har det, der skal til, for at begynde forfra. Du summer over, hvordan du bedst skaber den fornyelse, du har brug for. Du er dog stadig kun i de indledende faser.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr

Fiskene

Du kan ikke tage det roligt, for du sætter en ære i at gøre dit arbejde godt. Du bør dog vide, hvornår godt er godt nok, så du også får tid til at passe på dig selv.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr