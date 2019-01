Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du har brug for at komme helt ind under huden på andre. I den forbindelse er du nødt til at udskyde presserende opgaver. Nærhed er uundværlig og fundamental.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Krebs

Tyren

Du har lidt for mange bolde i luften så det gælder om at dele sol og vind lige. Du kan nemlig ikke både blæse og have mel i munden. Tag en pause.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs

Tvillingen

Du skal selv sætte dagsordenen, og det kan føre til et sammenstød, hvis andre er vant til, at du er bøjet af. Du skal træde i karakter, sige fra og tage skraldet.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vægt

Krebsen

Du brænder så meget igennem, at du nu kan ændre ved væsentlige ting i dit liv. Andre kan kun respektere det, når du viser, hvor du står, og hvad du har brug for.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion

Løven

Du har brug for at lægge et sikkert fundament. Du oplever, at tingene flyder, men det er kun udenfor. Du har godt fat i dig selv, og du er ikke til at rokke.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte

Jomfruen

Du er på kollisionskurs. Du har mange bolde i luften, og du kan let rende ind i folk, som ikke deler din holdning. Du kan indgå en vigtig aftale kl. ca. 13.00.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvilling

Vægten

Nu fungerer du bedst, hvis du kan få lov til at gøre arbejdet på din egen måde. Du er mere end almindeligt energisk, men du tåler ikke tåbers indblanding.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisk

Skorpionen

Du er disponeret for at forelske dig. Men da du i dagens løb kan forelske dig i flere forskellige, er det ikke nu, du møder den store kærlighed eller en fast partner.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Skytten

Nu skaber du noget, der ligner en familie, hvad enten du har din egentlige familie tæt på eller ej. Du har brug for trygge rammer og en dyb følelse af tryghed.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisk

Stenbukken

Du kan ændre mening flere gange. Du er påvirket af det, der foregår i dit følelsesliv, og du kan se, at der kan argumenteres sagligt for mere end en idé.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfru

Vandbæreren

Nu kan du knytte dig for tæt til andre. Du kan være besiddende, fordi du søger tryghed i et menneske frem for at benytte dig af dine egne indre ressourcer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

Fisken

Du oplever, at du er en del af noget større, universet, Gud eller samfundet. Du føler, at der skal sættes ind til fællesskabets bedste, og derfor er du mere uselvisk.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægt