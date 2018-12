Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Du længes efter frihed. Du har i lang tid stået i kulisserne. Du har ikke været uden indflydelse, men nu har du brug for anerkendelse for dit arbejde

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisk/Tyr

TYREN

Giv dig selv lov til at drømme dig ud af den daglige trædemølle. Besvær har kun den betydning, du tillægger det. Du er fri til at vælge det liv, du ønsker.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Fisk/Skytte

TVILLINGEN

Du kan nemt føle, at du i al for lang tid ikke har haft indflydelse på de tiltag, du er en del af. Der er andre, der fortæller dig, hvad du skal. Træk dig lidt.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med:

KREBSEN

Du er på vej mod noget helt nyt, men klamrer du dig til det trygge, vil du få hjælp af venner, der peger på, hvordan du kan forny din tilværelse ganske radikalt.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:6

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædder

LØVEN

Du står ved et vadested og har masser af tanker om, hvordan du vil styre din fremtid, så du ser frem til udfordringen med spænding. Du er i kraftig bevægelse.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:2

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

JOMFRUEN

Du er tæt på målet, men ikke helt fremme. Du kan godt lade det hele flyde lidt, for du ved, hvornår tiden er til at sætte ind med den sidste afgørende indsats.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løve

VÆGTEN

Du er ved at samle dig om et vigtigt projekt. Du skal have noget ordnet, som har betydning for dit samarbejde med andre. Lad ikke detaljer forvirre dig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Skorpion

SKORPIONEN

Brænd ikke dit lys i begge ender. Du er ret så energisk, men du kan ikke både passe opgaverne og gyde olie på vandene, når andre ikke kan klare det.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædder

SKYTTEN

Du har en fin fornemmelse for, hvad der bliver sagt mellem linjerne, så du er lige der, hvor du er i stand til at skabe det kompromis, som situationen kræver.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Løve

STENBUKKEN

Kør på rygraden. Du behøver ikke hver dag begynde med Adam og Eva. Nu er det tid til at nyde, at du faktisk er kompetent og klarer opgaverne med bravour.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbærer

VANDBÆREREN

Vær bevidst om, hvorfor du gør det, du gør. Nogle gange er motivet ikke det, du tror, eller som du vil have andre til at tro. Du snubler, hvis du ikke er ærlig.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Fisk

FISKEN

Du oplever, at andre presser dig til at yde mere, end du kan, så det er på tide, at du mærker, hvor dine grænser går, og at du siger, hvad du vil være med til.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Løve