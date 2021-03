Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Dagshoroskoper den 11. marts 2021

Vædderen

Du er meget åben, så de følelser, du mærker, kan være påvirkninger udefra. Derfor har du behov for at sætte nogle grænser, så du kan finde en følelsesmæssig balance.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisken

Tyren

Det falder dig let at komme ind i en gruppe og blive en del af den. Du sætter gang i mange aktiviteter, men glemmer måske du også trænge til alenetid for at lade op.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Tvillingen

Du påtager dig ekstra forpligtelser og lade praktiske gøremål være det vigtigste. Men lige nu fører det ikke til noget, så gør kun det, der føles rigtigt i situationen.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Krebsen

Du fortæller med begejstring og overdriver hellere end at være kedelig. Men pas på med at være for hurtig i replikken, da det godt kan skabe en del modstand fra andre.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Løven

Du ser på tingene med konsekvens og går nødigt på kompromis. Da du desuden er meget lidenskabelig, ser du måske ingen anden udvej end at køre dit helt eget ræs.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Jomfruen

Der er dage, hvor det er nemmere at få en god dialog med sin partner. I dag er du alt for hurtig på aftrækkeren og bliver let aggressiv, og det giver udfordringer.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Vægten

Du har behov for at arbejde samt have god kontakt med kollegerne. Men i dag har du det bedst uden for mange omkring dig, så du kan få produktionen roligt fra hånden.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Skorpionen

Dine mange hobbyer giver dig en følelsesmæssig balance, og du har det bedst, når du er i centrum. Men det er også vigtigt at undgå at tage kritik alt for personligt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Skytten

Dit store behov for tryghed får du opfyldt sammen med din familie, børn og naturen. Det er nærheden, der tæller, og det kan der komme noget virkeligt godt ud af.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Stenbukken

Afveksling og forandring står højt på dagsordenen. Det kan bedst opfyldes, hvis du er sammen med vennerne omkring en fælles interesse, hvor I lader jer opsluge.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Vandbæreren

Økonomi og materiel sikkerhed betyder meget. Men tænk over, om der ikke kunne være andre værdier i tilværelsen, som for eksempel naturen som noget, der øger livskvaliteten.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Fisken

Du skal passe på ikke at falde for meget i med omgivelserne. Det kan tære på energien. Vær dig selv, for du er god til at tage initiativet og vise vejen for andre.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædderen