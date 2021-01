Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Du har normalt en stor livsglæde, men lige nu ser du lidt negativt på det hele og synes, det er andres skyld. Hvis du mærker efter, vil pilen nærmere pege på dig selv.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven



Tyren

Et harmonisk familieliv har det som blomsterne. De skal passes og plejes, så hvis det er længe siden, du har gjort noget sammen med familien, så gør noget ved det i dag.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen



Tvillingen

Du er et naturtalent, når det gælder alle former for kommunikation. Men du har en tendens til at springe fra det ene emne til det andet, og så kan folk miste interessen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne



Krebsen

Du ser faresignaler vedrørende din økonomiske situation. Der er dog ikke den store grund til bekymring, da det ser ud til, at der alligevel ikke er basis for ængstelse.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Løven

Du bliver let påvirket af en stemning eller atmosfære. Måske flytter du for meget rundt og har svært ved at slå rødder og finde den ro, som du har så stort behov for.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen



Jomfruen

Når du er træt af problemer, søger du ind i din indre verden, måske fordi det er det naturligste for dig. Det er ikke nok at tænke, tankerne skal føres ud i praksis.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisken

Vægten

Du vil øge dit velbefindende gennem interessemæssige fællesskaber. Det er dog også vigtigt at have en periode, hvor du kan være helt alene, så du kan lade godt op.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Skorpionen

Du føler ikke rigtigt, du er kommet ud af starthullerne i dag. Det kan give nogle negative tanker. Det er vigtigt, at du tager ansvar for dig selv, så stiger humøret.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Skytten

Du har lyst til at optimere din viden på et bestemt område. Det kan du få ved fx at finde stof om denne attraktion på internettet. På den måde sparer du også en rejse.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten



Stenbukken

Dit humør er nede. Find noget, du kan engagere dig i fuldt og helt, så får du det meget bedre. Dagen er som skabt til at arbejde med dig selv og dine dybe følelser.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Vandbæreren

Det er vigtigt ikke at projicere dine egne udfordringer over på din partner. Tag i stedet ansvaret for dine følelser. På den måde giver du dit forhold et godt boost.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Fisken

Når du er ude af balance, hvad måske er tilfældet i dag, vil det uvilkårligt smitte af på dem, du er sammen med. Det vil hjælpe rigtig meget med en del mere alenetid.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen