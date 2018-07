Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Vædderen

Du er meget næstekærlig og tilsidesætter gerne dig selv og dine egne behov, hvis du øjner muligheden for at hjælpe andre - men glem ikke HELT dig selv.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

Tyren

Afprøv dine ideer i praksis 'før luften går af ballonen' - i stedet for kun at tale om dem. Meld dig evt. ind i en interesseorganisation som kan støtte dig.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Tvillingen

Du kan forbedre din position, hvis du koncentrerer dig mere om dine kerneomåder. Lav en realistisk målsætning og hold dig helt til den – og bliv derved tilfreds.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Krebsen

Du har behov for at komme langt væk fra dine vante rammer for at få input til nye måder at anskue tilværelsen på. Besøg eller læs om andre kulturer/folk.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

Løven

Du går all-in i alt, hvad du beskæftiger dig med, men du kan ikke forvente at andre har den samme store motivation som dig selv. Gør derfor tingene selv.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Jomfruen

Inden at du går i gang med dine opgaver, er det vigtigt at du aftaler med andre, hvem der gør hvad og hvornår. Det vigtigste af alt er at indgå helt klare aftaler.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten

Vægten

Hvis du skal nå alle dine private eller jobmæssige gøremål, er det vigtigt, at du lægger en plan for, hvordan du vil nå det hele. Vær især opmærksom på deadlines.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Skorpionen

Du har behov for at slippe kontrollen og vise dine kreative og mere umiddelbare sider frem. Gå på date eller gør noget helt andet - bare for sjov.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Løven

Skytten

Du har brug for det nærvær, som kun dine nærmeste kan give dig. Det behøver ikke kun foregå hjemme mellem husets fire vægge, bare rammerne er trygge.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

Stenbukken

Du kan føle dig lidt rastløs og har svært ved at koncentrere dig om én ting ad gangen. Hvis du får sorteret lidt i dine tanker, vil det øge din koncentration.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Vandbæreren

Alt hvad der har med nydelse at gøre, har nu din fulde opmærksomhed. Få denne opmærksomhed ned i kroppen, så du kan mærke, hvad du har brug for.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

Fisken

Dit temperament er noget større end sædvanligt, men du behøver ikke at lade dig styre af dine følelser. Sker det alligevel, så tæl gerne til 10, før du handler.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen