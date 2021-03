Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Dagshoroskoper den 16. marts 2021

Vædderen

Efter en dag på kontoret trænger du måske til at bruge musklerne. Huset trænger til forbedringer, så ved at gå i gang efter fyraften får du slået to fluer med ét smæk.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyren

Tyren

Du er meget følsom lige nu, og det bedste er blot at tillade dig at være uperfekt og måske klynke lidt og få lidt omsorg fra omgivelserne. Lad tingene være, som de er.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Tvillingen

Du vil gerne være alene og må derfor sørge for noget alenetid. Så kan du søge tilflugt i din indre rige verden, som rummer uanede dybder og mange muligheder.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Krebsen

Du lider lidt af tankemylder, prøv at give slip på mylderet ved fx at lave noget helt andet, end du plejer. Du har heldigvis en stærk vilje, så du kommer igennem det.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Løven

Du er følsom over for, hvordan andre ser på dig. Anerkendelse betyder meget, men stol ikke for meget på de indtryk, du modtager, du er mere påvirkelig end sædvanligt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Jomfruen

Du har ordet i din magt, tænker hurtigt og ryger derfor meget let ind i en diskussion. Men pas på, du ikke bliver for dominerende, så andre ikke kan komme til orde.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skytten

Vægten

Dine sanser er meget åbne. Det kan bevirke, at du har svært ved at få hoved og hale på noget. Men du er heldig, for dette kan give dig en bedre forståelse for tingene.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Skorpionen

Dine følelser er dybe og intense, og det kan du få stor glæde af. Især oplevelser sammen med din partner og andre, der står dig nær, kan give stor tilfredsstillelse.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Skytten

Dagen kan blive en oplevelsesrig affære. Du har svært ved at styre dine følelser, og der skal ske noget. Det er allerbedst, hvis der er tale om fysisk aktivitet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Stenbukken

Din fritid er lig med at dyrke din hobby. I dag er du i humør til noget, der giver dig fysiske udfordringer, så du kan få afløb for nogle af de ophobede spændinger.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løven

Vandbæreren

Du er meget rastløs og mener måske, der er for megen uro i hjemmet. Det vil være en god idé at få tacklet det ved at lave noget fysisk aktivitet sammen med familien.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Fisken

Du kan nemt blive for følelsesbetonet i anliggender, der har med kommunikation at gøre. Tænk dig derfor om i din omgang med andre – også selvom det er din familie.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingerne