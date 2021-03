Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Vædderen

Du er både intens og lidenskabelig og kommer dybt ned i dine følelser. Det kan give nogle meget stærke oplevelser sammen med din partner, hvis du har mod til det.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Tyren

Det er vigtigt, du har fokus på din sundhed. Brug derfor meget af din fritid på at motionere og sørge for en sund og varieret kost. Det vil lade batterierne op.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Tvillingen

Du har behov for, der sker noget, og det må gerne være noget helt særligt. Men skal det lykkes, må du gå forrest og vise vejen for at få nogen med på dine idéer.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Krebsen

Du er rastløs, der skal ske noget, så du er ikke oplagt til en stilleaften. Men det er vigtigt at have baglandet i orden, så invitér familien med på dine kreative idéer

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebsen

Løven

Du holder dig ikke tilbage, når noget skal arrangeres. Du er lige i dit es, når du kan kommunikere dine anvisninger ud til dem, der skal stå for begivenhederne.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Jomfruen

Det er hjemmet og en sund økonomi, der skal være fundamentet i dit liv, når du går på pension. Du planlægger derfor tiltag, der yderligere stabiliserer begge dele.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyren

Vægten

Du møder dine omgivelser med et åbent sind. Det gør dig populær og giver dig en dyb følelse af anerkendelse. Det er ikke en dag, du oplever mange af, så nyd den.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Skorpionen

Dine følelser fylder så meget, at du har svært ved at være i dem – og forholde dig til dem. Hvis du går ind i dig selv og får hvilet ud, vil det skabe mere indre ro.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisken

Skytten

Du er udadvendt og god til at skabe kontakter. Det er dog ikke de sædvanlige grupper, du søger hen til. Du går til erfarne personer, der giver dig tryghed og ro.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Stenbukken

Du har ambitioner om at nå til tops i din karriere. Det vil give dig den anerkendelse, du stræber efter, men skal det ske på bekostning af dit familieliv? Tænk over det.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Vandbæreren

Du elsker en god diskussion, og især emnet retfærdighed eller det modsatte, sætter følelserne i kog hos dig. Du må lære, at andre kan have et anderledes syn på dette.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Fisken

Hvis du foretager økonomisk handel for andre, bør du ikke foretage nogen i dag. Dine følelser er alt for ustabile, brug dine psykologiske evner til at finde årsagen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen