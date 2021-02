Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Dine fornemmelser er ofte præcise. Men vær opmærksom på, at de signaler, du opfanger nu, er meget subjektive, for de er passeret igennem et filter af egne følelser.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Tyren

Du er lidt verdensfjern med mange fantasifulde forestillinger om tingenes tilstand. Det indebærer en høj risiko for at handle uovervejet, så udsæt hellere vigtige sager.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Tvillingen

Du har behov for det impulsive og afvekslende, så der sker noget hele tiden. Det bevirker, at du har behov for fornyelse, og du giver også ny inspiration til vennerne.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Krebsen

Du har konstant behov for at have et mål at gå efter. Netop nu er der stor fokus på formidling, og det kan du endelig få udnyttet til at få taget nogle vigtige beslutninger.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Løven

Du kommer let i diskussion, når nogen eller noget bliver uretfærdig behandlet. Men du må være opmærksom på ikke at blive belærende, det giver en ret negativ effekt.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Jomfruen

Du er meget ansvarlig på det økonomiske område. Hvis du administrerer andres penge og værdipapirer, skal du være ekstra omhyggelig, især hvis der er tale om en handel.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Vægten

Følelserne er svingende, og du tænder let af. Tæl til ti, så du ikke får sagt eller gjort noget uopretteligt over for din partner. Tag den sunde fornuft med på råd.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Skorpionen

Det kan blive en aktiv og inspirerende dag, hvis du kan styre dit temperament. Så vender du tingene til noget positivt. Dette er konstruktivt og giver en god energi.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Skytten

For dig er hobby ikke blot en fritidsbeskæftigelse. Den skal give mening, og lige nu har du fokus på en hobby, der både er sjov, og hvor du kan udnytte din gode fysik.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Stenbukken

Din følelsesmæssige stabilitet indfinder sig først, når du er sammen med din nære familie. Det betyder virkelig meget for dig, at samværet er givende for alle parter.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Vandbæreren

Du finder det uretfærdigt, at du må gøre den største indsats for at bevare et godt naboskab. Du vil ødelægge mere end gavne, hvis du ikke tager det ansvar på dig.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Fisken

Behovet for tryghed på dette følelsesmæssige og materielle plan får du dækket. Dels ved at have en sund økonomi, dels ved at gøre dig livet så behageligt som muligt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyren