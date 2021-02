Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du har en del aftaler, de skal afklares. Derfor må du være opmærksom på dit humør, som er ret følelsesladet. Vær derfor omhyggelig i din måde at kommunikere på.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tyren

Erfaringerne har lært dig, at retfærdighed ikke er ligeligt fordelt. men når du i dag er oppe i det røde felt, glemmer du det og ryger ind i en ukontrollabel situation.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Tvillingen

Du har let ved at miste overblikket. Derfor bør du være ekstra omhyggelig, når du har med andre mennesker at gøre. Træf ikke beslutninger i dag, men vent til i morgen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Krebsen

Du går dybt følelsesmæssigt og psykisk. Det kan give en dejlig oplevelse sammen med din partner. Men sørg for at undgå opslidende skænderier og negative følelser.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Løven

Du er ikke oplag til sjov og ballade. For at komme videre må du erkende, at du ser alt gennem mørke briller. Det er vigtigt at finde årsagen til tingenes tilstand.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Jomfruen

Du er ovenpå og har overskud af humør og lyst til livet. Denne livsglæde virker inspirerende og smittende på dine omgivelser, som du får med på spontane fornøjelser.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Vægten

Barometeret står på storm hjemme, og du er mest tilbøjelig til at mene, det er familiens skyld. Vend blikket 180 grader, så finder du årsagen. Tag din del af ansvaret.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skorpionen

Dine følelser stritter i flere retninger. Det gør det svært for dig at koncentrere dig om opgaverne. Det vil hjælpe, hvis du har øjenkontakt med den, du taler med.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Skytten

Du har svært ved at opnå den økonomiske tryghed, du har behov for. Træd et skridt tilbage og analysér situationen, så vil du opdage, at det ikke er så galt endda.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyren

Stenbukken

Det er det spontane og umiddelbare samt dit gode humør, der virker smittende på dine omgivelser og gør dig populær. Du går altid forrest og viser vejen for de andre.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Vandbæreren

Du er meget modtagelig, så lad dig ikke gå på af andres indflydelse. Du har derfor behov for at sætte nogle grænsepæle op for at bevare en god balance i følelseslivet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisken

Fisken

Når du kobler af fra hverdagens stress, søger du et idémæssigt fællesskab. Finder du det, kan du blive inspiratoren, der danner grundlag for en ny måde at se tingene på.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren