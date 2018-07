Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

VÆDDEREN

Dine projekter kan løbe ud i sandet, hvis du ikke lytter til din intuition, før du handler. Du kan få udrettet mest, hvis dine handlinger har et uselvisk motiv.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

TYREN

Du fungerer godt i gruppesammenhænge, hvor du kan bidrage til fællesskabet med dine spidskompetencer. Lav eventuelt noget idealistisk foreningsarbejde.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

TVILLINGEN

Du har en seriøs og ambitiøs indstilling til tingene. Hvis du samtidig udviser tålmodighed, både med dig selv og dine omgivelser, skal det hele nok lykkes.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Stenbukken

KREBSEN

Det vil være godt for dig at komme langt væk fra de trygge, hjemlige rammer for at få nye impulser fra andre miljøer eller kulturer. Tag evt. på en udlandsrejse.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

LØVEN

Da din viljestyrke er helt i top, er der nærmest intet, som kan holde dig tilbage fra at gøre det, som du bestemmer dig for at gennemføre. Vis hensyn til andre.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

JOMFRUEN

Du er lidt af en selskabspapegøje og er god til at få andre til at føle sig godt tilpas. Du kan udnytte det til at date eller lave nogle nye (forretnings)aftaler.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

VÆGTEN

Ved at ændre lidt på din livsstil kan du forbedre dit helbred. Lav evt. en kostplan og skriv ned, hvor meget du reelt motionerer i forhold til din målsætning.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

SKORPIONEN

Det vil være til stor glæde for både dig selv og dine omgivelser, hvis du tør slippe lidt af selvkontrollen og kaste dig over flere lystbetonede opgaver.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

SKYTTEN

Du kan selv være med til at hæve tryghedsniveauet og den gode stemning ved at tilbringe mere kvalitetstid sammen med din familie. Find noget at samles om.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Krebsen

STENBUKKEN

Du har brug for yderligere oplysninger i en sag, før du ved, hvad du skal gøre. Brug dit netværk og udvid det evt. med nye kontakter, som kan være til hjælp.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tvillingen

VANDBÆREREN

Hvis du giver din privatøkonomi et lille servicetjek, vil du evt. kunne finde nogle overflødige udgiftsposter, som du kan fjerne og derved forbedre din økonomi.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

FISKEN

Selv om du ikke er vant til at tage initiativet, lægger det nu op til, at det skal komme fra dig, hvis noget skal sættes i gang. Tøv ikke længere, spring ud i det.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen