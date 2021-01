Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Du skal passe på ikke at falde i med tapetet. Det tapper dig for energi. Du er jo initiativrig og tør vise vejen for andre, så vær dig selv, det kommer du længst med.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Tyren

Du er meget åben, så de følelser, du mærker, kan være påvirkninger udefra. Derfor har du behov for at sætte nogle grænser, så du kan finde en følelsesmæssig balance.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fiskene

Tvillingen

Det falder dig let at komme med i en gruppe og blive en del af den. Du har mange jern i ilden, men måske glemmer du, du også har behov for alenetid for at lade op.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Krebsen

Du påtager dig gerne ekstra forpligtelser og lader praktiske gøremål være det vigtigste. Men det fører ikke nogen vegne, så indskrænk dig til det, der føles rigtigt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Løven

Du fortæller med begejstring og overdriver hellere end at være kedelig. Men vær opmærksom på ikke at være for hurtig i replikken, det kan ødelægge den gode stemning.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Jomfruen

Der er konsekvens i din måde at se på tingene, og du er ikke kompromissøgende. Da du desuden er meget lidenskabelig, kan konsekvensen blive, at du må køre dit eget ræs.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Vægten

Der er dage, hvor det er nemmere at få en god dialog med sin partner. Men i dag er du for hurtig på aftrækkeren og bliver let aggressiv, og det giver udfordringer.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Skorpionen

Din dagligdag kører som en automat, og man kan stille uret efter dig. Har du overvejet at bryde dette mønster. Få dig i stedet noget motion, som gavner helbredet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Skytten

Dine mange hobbyer giver dig en følelsesmæssig balance, og du har det bedst, når du er i centrum. Men det er også vigtigt at undgå at tage kritik alt for personligt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Løven

Stenbukken

Det er samværet med din familie og børn, der opfylder dit store behov for tryghed. Det er nærheden, der tæller, for det kan der komme noget virkelig positivt ud af.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Vandbæreren

Afveksling og forandring står højt på dagsordenen. Det opfylder du bedst, hvis du er sammen med vennerne omkring en fælles interesse, hvor I er fuldstændig opslugt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Fisken

Du kan kun se de mørke skyer i dag. Det river dig ud af din tryghedszone, og det er dit eget ansvar. Prøv at kigge indad for at finde den dybere årsag til tingene.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyren